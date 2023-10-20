Dün, düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 27,9717'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,0210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 29,6210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 azalışla 34,9360'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 düşüşle günü 106,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini vurguladığını belirterek, buna karşın tahvil piyasalarının da sıkılaştırıcı etkisinin para politikasının hedeflerine yardımcı olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, bugün İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.