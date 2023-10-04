Dün, yüzde 0,1 artışla günü 27,4857'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 27,5690 seviyelerinde konumlandı.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 28.8550'den, sterlin/TL yüzde 0,3 primle 33,5060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 107,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0470'ten işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla dolara olan talebin arttığını söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü aktararak, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.

Ayrıca bugün TCMB'nin yayımladığı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamıştır" ifadelerine yer verildi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ve ABD'de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 106'nın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA