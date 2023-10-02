Cuma günü, yüzde 0,1 artışla günü 27,4086'dan tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 27,4670'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 29,0710'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 33,6040'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 106,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 primle 1,0590'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporunun döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olacağını söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatan analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Öte yandan, cuma günü akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.

Ayrıca, bu hafta yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre, bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ise eylülde yüzde 65,50 oldu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde seviyelerinin 107'nin direnç, 105'in ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA