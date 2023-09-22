Dün, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 27,1185'ten tamamlayan dolar/TL, bugün güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 0,1 değer kazancıyla 27,1510'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 28,8310'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 33,2860'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 105,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,0620'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ardından bugün de Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmeyerek sabit bırakırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

Analistler, bugün dünya genelinde ise öncü hizmet ve imalat sanayi başta olmak üzere açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA