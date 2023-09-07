İSTANBUL (AA) - Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8190'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 28,7570'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 altında 33,5200'den satılıyor.

Dün yatay seyirle günü 104,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 104,9 seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0710 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, Banka'nın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed'in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren "Bej Kitap" raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103'ün destek, 105 ve 106 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.