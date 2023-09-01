İSTANBUL (AA) - Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 26,6977'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,7210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 28,9910'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen altında 33,8760'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolarparitesi önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0850 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artmasının dolar endeksini baskıladığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyrin dün beşinci iş güne taşındığını ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin şu sıralarda yüzde 4,12'de dengelendiğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini yüzde 89 ihtimalle sabit tutacağına söyledi.

Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının enflasyonu makul bir süre içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu kaydetti.

Bostic, politika yapıcıların parasal genişlemeyi aşırı sıkılaştırmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Enkdesi (PMI) ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102'in destek, 104 ve 105 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.