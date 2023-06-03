"Doğaya Kanat Açan Okullar" projesi, bölgesindeki kuşları ve doğayı korumaya yönelik ilgisi olan ve öğrenmeye meraklı çocukları ve okulları hedefliyor. Proje kapsamında okullar öğrencilerin ve okul yöneticilerinin daveti üzerine ziyaret ediliyor ve bu okullarda öğrencilerle birlikte atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu atölyelerde, öğrencilere kendi çevrelerinde gözlemledikleri kuş türleri üzerinden doğal hayatı koruma ve hayatın döngüsünü anlatma fırsatı sunuluyor.

Ayrıca, Türkiye'deki 499 kuş türünün bulunduğu atlas da öğrencilere hediye ediliyor. Bu atlas, çocukların doğayı ve kuşları daha iyi anlamalarına ve takip etmelerine yardımcı oluyor.

Start Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu'nda verildi

Proje kapsamında yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu'nun öğrencileriyle bir araya geldi. Alper Tüydeş, öğrencilere özellikle okulun yer aldığı Adalar Bölgesi’ndeki yaban hayatı ve kuşlar hakkında bilgi verdi. Tüydeş, öğrencilere doğa fotoğrafçılığı konusunda deneyimlerini aktarırken, Adalar Bölgesi’ndeki doğal yaşamın önemini ve bu değerli mirasa sahip çıkmanın ne kadar değerli olduğunu anlattı.

Buluşmada, öğrenciler Alper Tüydeş'in rehberliğinde çevrelerinde gözlemledikleri çeşitli kuş türleri hakkında bilgi edindiler. Doğa fotoğrafçılığıyla ilgili temel teknikleri öğrendiler ve doğal çevrelerdeki hassas dengenin korunması için de farkındalık kazandılar.

HABER: MERVE ELÇİ