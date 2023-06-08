İSTANBUL- Prof. Dr. Aytaç Atamer ilerleyen yaşlarda daha sık görülen kabızlık şikâyeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Hareketsizlik ve az su tüketimi kabızlığa davetiye çıkarıyor

Haftada üç defadan az dışkılamanın kabızlık olarak adlandırıldığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Kabızlık, yaşın ilerlemesi ile birlikte artar. Özellikle yaşlılarda daha sık görülür. Bunun nedenlerinden biri, yaşlıların yeteri kadar su tüketmemesi olarak ortaya çıkar. Bir diğer neden de hareketsiz yaşam tarzıdır.” dedi.

Kadınlarda daha sık görülüyor

Yaşlanmaya bağlı artan kabızlığın özellikle kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Atamer, “İleri yaşlardaki kadınlarda kabızlığı daha sık görüyoruz. Çok sık yapılan doğumlar veya zorlu doğumlar gibi nedenler, yaş ilerledikçe kadınlarda kabızlığa neden olabilecek faktörler arasında.” şeklinde konuştu.

Bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar kabızlığı tetikleyebiliyor

Kabızlık tedavisinin yaşlılar ya da normal kabızlık şikâyeti olan kişilerde genel olarak birbirine benzediğini ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Öncelikle hastanın, kabızlığa neden olan bir başka hastalığı var mı yok mu diye kontrol edilmesi gerekir. Organik bir hastalık varsa ekarte edilmeli ve ondan sonra tedaviye başlanmalıdır. Kabız olan kişilerde bulunan diğer hastalıklar da önem arz eder. Beraberinde kullanılan tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, antidepresanlar ve kalsiyum kanal blokerleri gibi bazı ilaçlar da kabızlığa neden olabiliyor.”

Kanserler de sebep olabilir

Yaş ilerledikçe kabızlığa neden olan hastalıkların başında özellikle kanserlerin geldiğinin altını çizen Atamer, “Kanser türlerinin de kabızlığa neden olabileceği düşünüldüğünde, 40-45 yaş üzeri kabızlık şikayeti olan kişileri öncelikle gastroenteroloji uzmanı tarafından muayene edilmeli.” dedi.

Muayenenin ardından doktorun yönlendirmesi üzerine gerekirse kolonoskopi yapılması gerektiğini belirten Atamer sözlerini şöyle tamamladı:

“Kabızlıkla beraber görülebilecek bazı belirtilere özellikle dikkat edilmeli. Aşırı ve ani kilo kaybı, iştahsızlık, büyük abdest yaparken aşırı zorlanma ve ele kan gelmesi gibi durumlarda muhakkak bir uzmana görünmekte fayda var.”

HABER: MERVE ELÇİ