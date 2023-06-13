Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-mayıs döneminde 36 ülkeye 92 bin 580 ton yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracat karşılığında 28 milyon 591 bin 505 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, yapı ve inşaat malzemesi ihracatının 72 bin 284 ton karşılığı 24 milyon 362 bin 593 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde yüzde 17 arttığını ifade etti.

İhracatın yaklaşık yüzde 82'lik kısmının Gürcistan'a gerçekleştirildiğine, Gürcistan'ın, yakınlık, hızlı teslimat, fiyat ve kalite avantajlarından dolayı bölgeyi tercih ettiğine işaret eden Gürdoğan, bu ülkeyi sırasıyla Azerbaycan, Hırvatistan ve Rusya Federasyonu'nun izlediğini aktardı.

"Proje kapsamında ticaret heyeti programları düzenleyeceğiz"

Trabzon ve bölge illerinin inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe önemli tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, sektörün bu tecrübesini yurt dışı pazarlarda etkin şekilde kullanabilmesi için Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi kapsamında UR-GE projesi geliştirerek uygulamasına başladıklarını kaydetti.

Gürdoğan, proje kapsamında ilk etapta inşaat ve yapı malzemeleri sektör temsilcileriyle Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Özbekistan'a ticaret heyeti programları düzenleyeceklerini belirterek, "Sonrasında ise sektörün pazar çeşitliliği için Orta Doğu, Körfez ülkeleri ile Sahra Altı Afrika ülkelerine yönelik ticaret programlarıyla sektöre yeni pazarlar bulunmasına öncülük edeceğiz." dedi.

Yakın komşu ülke pazarlarının ithalatından yeterli düzeyde pay alınamadığını dile getiren Gürdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplamda yapı ve inşaat malzemeleri ithalat hacmi 1 milyar 22 milyon dolar olan Gürcistan pazarından dahi bölgenin aldığı pay yüzde 3'ler düzeyinde. Bu payın en az yüzde 20'ler düzeyine çıkarılması konusunda da çalışma yapacağız. Aynı şekilde 12 milyar 500 milyon dolar düzeyinde inşaat ve yapı malzemeleri ithalatı bulunan Rusya pazarından da etkin şekilde pay alınabilmesi için yurt dışı programlarına ağırlık vereceğiz."

AA