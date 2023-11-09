Trabzon

Özkaptan, Trabzon-Akçaabat arasında, sahil kesimine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, derinlik olarak 9 kilometrede, görece olarak sığ bir deprem meydana geldiğini söyledi.

Bu tür küçük depremlerin sahil kesimlerinde, tortul kalınlığı fazla olan vadideki yerleşim yerlerinde hissedilmesinin olası olduğunu dile getiren Özkaptan, daha kayalık ve yüksek kotlu yerleşim yerlerinde hissedilmesi beklenen bir deprem olmadığını ifade etti.

Özkaptan, bazı vatandaşların depremden sonra ses duydukları yönünde kendilerine bilgi aktardığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar küçük bir depremin bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil. Bu tür küçük büyüklükteki bir deprem önemsiz gibi gözükse de bölgemiz açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyabilir. Aynı saatlerde yine Gürcistan'da aynı büyüklük ve derinlikte deprem oluşmuş. Bu da bölgemizin, Doğu Karadeniz'in deprem riski açısından önem arz etmektedir."

"Büyük bir depreme yol açacağının göstergesi değildir"

Bölgede daha önce denizde yapılan sismik çalışmalardan elde edilen verilerden de deniz tabanındaki yapıların incelenmesi sonucunda potansiyel deprem üretebilecek fayların varlığının gösterildiğini aktaran Özkaptan, şunları kaydetti:

"Bölgemizin güneyinde risk yaratan Kuzey Anadolu Fayı haricinde Doğu Karadeniz sahiline paralel uzanan deniz içerisindeki faylar da risk oluşturmaktadır. Bu faylar üzerinde oluşan son depremlerde bölgenin tahmin edilenden farklı olarak deprem açısından tehlike oluşturmaktadır. O yüzden bölgede deprem kayıt istasyon sayılarının artırılması ve denizde sismik araştırmalar yapılarak bu fay hatlarının ortaya konulması bölgemizin ileride oluşabilecek deprem riski açısından önemlidir."

Özkaptan, şu anki tek bir depreme bakılarak bunun ileride, yakın zamanda büyük bir depremin öncüsü olduğunu söylemenin zor olduğunu belirterek, "O yüzden üniversitemizde de deprem kayıt istasyonlarının aldığı kayıtların devamlı değerlendirilerek deprem sayıları ve büyüklüklerine bakılarak ileride büyük bir depreme yol açıp açmayacağı değerlendirilebilir. Ancak şu anki tek bir deprem sadece uyarı niteliğinde kalmaktadır ve büyük bir depreme yol açacağının göstergesi değildir." diye konuştu.