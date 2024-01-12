Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da 600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Yarın günün ilk saatlerden itibaren ise kar yağışlarının kıyı kesimler dahil olmak üzere görüleceği, 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlarıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.