Doğu Demirkol’a filmde Helin karakteriyle Yağmur Tanrısevsin eşlik edecek. Kariyerindeki büyük hedefleri gerçekleştirmek için çareyi Yaşam Koç’larının enerji ve frekansını düzenlemesinde arayan Helin, sonsuz bir inançla her gün yeni bir Yaşam Koç’una giderken yakın arkadaşı Cafer (Doğu Demirkol)’i de alır. Helin’in bu durumuyla dalga geçen Cafer, bir parti çıkışı magazincilerin “sevgili misiniz?” sorusuna “Yaşam Koçu’yum” cevabını verir ve Helin’in de kariyerindeki büyük değişim ile Türkiye’nin en popüler yaşam koçu haline gelir.

Yapımcılığını Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro’nun üstlendiği Yaşam Koçu filminin yönetmen koltuğunda Burak Kuka yer alacak. Doğu Demirkol, senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği film 12 Ocak'ta sinemalarda!