Haber: Damla Oya Erman

İlkokuldan beri zafer kazananların tarihi yazdığını duyduk. Bu ifade kısmen doğru olabilir, ancak zafer kazananlar bile bazen yayılan efsaneleri ve sonradan iyi bilinen "gerçekleri" yayabilirler. Bunlar tarihe dair gerçeklerin sadece birkaç örneği ve muhtemelen hayatınız boyunca yanlış bildiğiniz "gerçekler" arasında kaç tanesine inandınız?

Napoleon Bonaparte Kısa Boyluymuş



Napoleon Bonaparte, askeri bir dahi ve "küçük adam kompleksi" ile tanımlansa da, aslında bizi inandırıldığımızdan daha kısa değilmiş. Napoleon, 157 cm boyundaymış, ancak Fransız Devrimi öncesi ölçülerle, Amerikan standartlarına göre yaklaşık 167 cm olurmuş. Ayrıca, o dönemde bu, Fransa'daki erkeklerin ortalama boyundan (165) daha uzunmuş. Napoleon'a "Le Petit Caporal" (Küçük Çavuş) lakabının verilmesi, askerleri arasında bir sevgi ifadesi olarak algılanırmış.

İspanyol Gribi İspanya'da Ortaya Çıkmış



Başlangıçta "üç günlük grip" olarak bilinen bu salgın, sadece 1918 yılında tahminen 50 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. İspanya, salgının erken dönemde büyük ölçüde etkilediği ilk ülkelerden biri olduğu için "İspanyol Gribi" olarak adlandırılmıştır. Grip, İspanya kralını bile etkilemeyi başarmıştır. İspanyol Gribi'nin tam olarak nerede ortaya çıktığını tespit etmek neredeyse imkansız olsa da, "The Great Influenza" adlı kitabın yazarı John Barry, ilk vakanın aslında Kansas'taki Haskell County'de gerçekleştiğini öne sürmüştür.

Kristof Kolomb Kuzey Amerika'yı Keşfetmiş



Kristof Kolomb aslında Kuzey Amerika'yı keşfetmemiş, sadece Karayipler, Orta ve Güney Amerika'yı keşfetmiştir. Yine de Amerika Birleşik Devletleri'nde onun adına bir tatil olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca, Kuzey Amerika'ya Kristof Kolomb'tan 500 yıl önce Avrupalıların geldiğini ve bunların Vikingler olduğunu kanıtlayan belgeler vardır. Kanada'nın Newfoundland adasında, şu anda UNESCO Dünya Mirası listesinde olan sekiz Viking binası bulunmaktadır. Bu, Vikinglerin gemileri onarmak ve kötü hava koşullarını atlatmak için çevredeki ağaçları kullandığı bir kış konaklama yeri olarak kabul edilmektedir.

Albert Einstein Matematikte Başarısız Olmuş



Albert Einstein'ın matematikte başarısız olduğu söylentisi, insanların kendilerini iyi olmadıkları bir şey hakkında kötü hissetmemeleri için anlattığı bir hikayeden başka bir şey değildir. Aksine, Einstein matematikte çok başarılı olmuş ve yanlış haber Ripley's Believe It Or Not tarafından başlatılmıştır. Einstein, bu iddiaya karşı çıkarak "Matematikte hiç başarısız olmadım. 15 yaşımdayken diferansiyel ve integral hesabı öğrenmiştim" demiştir. Ayrıca, 17 yaşında aldığı mezuniyet belgesinde Cebir ve Geometri'de en yüksek notları aldığı görülmektedir.

Vikingler Boynuzlu Miğfer Giyerlermiş



Popüler kültürde, Vikingler sık sık iri adam olarak tasvir edilir, boynuzlu miğferler takar ve devasa savaş baltalarını kullanır. Ancak, bu kuzeylilerin boynuzlu miğfer giydiklerine dair arkeolojik bir kanıt yoktur. Ancak, Viking savaşçıların hiç mi miğfer giymediği sorusu akıllara gelebilir; gerçekte ise bazı Viking savaşçılarının hiç miğfer giymediği veya deri başlıklar taktığı bilinmektedir. Bu yanlış görüntü Viking karakterlerinin boynuzlu miğferler giydikleri Wagner operalarında ve 1800'lerde İsveçli ressam Gustav Malmströmstems'in çalışmalarında yer alması nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Yahudiler Piramitleri İnşa Etmişler



Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görevli olan Amihai Mazar, Yahudilerin Mısır piramitlerini inşa etmediklerine dair sonuçlara ulaşmıştır. Mazar'a göre bu efsane, eski İsrail Başbakanı Menachem Begin'in 1977'de Mısır'ı ziyaretinde ortaya çıkmıştır. Mazar, "Yahudiler, piramitlerin inşa edildiği dönemde var olmadıkları için, piramitleri Yahudilerin inşa etmediğini" açıklamıştır. Berlin Mısır Müzesi'nin eski direktörü Dieter Wildung'a göre ise, arkeolojik deliller, "piramitlerin köleler tarafından yapıldığı efsanesinin yalnızca gazete manşetleri ve Hollywood'un uydurması" olduğunu göstermiştir. Wildung'a göre, piramitler, zorbalık ve zorla çalışma olmadan inşa edildi, ancak firavunlara olan sadakat nedeniyle dünya bunu kabul etmek istememiştir.

Marie Antoinette, "Onlar Pasta Yesinler" Demiştir



Jean-Jacques Rousseau'un "İtiraflar" adlı romanında bir "büyük prensesin" Fransa'nın aç kalan fakirlerine "onlar pasta yesinler" dediği yazmaktadır. Birçok kişi bu sözlerin Marie Antoinette tarafından söylendiğini düşünür, ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt yoktur. Biyografi yazarı Lady Antonia Fraser, bu sözlerin neredeyse 100 yıl önce başka bir Fransız prensesi tarafından söylendiğini iddia etmiştir, muhtemelen XIV. Louis'nin eşi Marie-Thérèse olabilir. Bu alıntı veya buna benzer ifadeler aynı zamanda birkaç başka kraliyet üyesine ve hatta bazı antik Çin hanedanlarına da atfedilmiştir.

Kolomb Zamanında İnsanlar Dünyanın Düz Olduğuna İnanırmış



Kolomb, Amerika'yı "keşfettiği" dönemde yarım yüzyıl önce insanların çoğunun hala dünyanın düz olduğuna ve Kolomb'un keşif seferinin dünya kenarından düşerek sonuçlanacağına inandığı düşünülür. Ancak dünyanın düz olduğu fikri, eski Yunanlılar tarafından bile çürütülmüştür. Kolomb'un düşündüğü şey, Avrupa'dan batıya doğru yelken açarsa Doğu Asya'ya ulaşacağı yönündedir. Bu nedenle yerli halka "Hintliler" demesi, aslında Doğu Asya'nın yerlileri olmadığını anlayamadığındandır.