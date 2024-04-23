Karadeniz'e kıyısı olan İğneada ve Kıyıköy beldeleri, Dupnisa Mağarası ve Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesi gibi birçok tarihi ve doğal cazibe merkeziyle Kırklareli, sakin tatil arayanların tercihi oluyor.

İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Kırklareli, son yıllarda ekoturizm, mağaracılık ve sportif amaçlı turizm faaliyetleriyle de dikkati çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, her mevsim ayrı güzellikler sunan, denizi, tarihi ve gastronomisi ile zengin kentin Trakya'nın parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Kentin Anadolu'dan Avrupa'ya açılan özel bir konumda bulunduğunu ifade eden Şen, kentin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kırklareli'nin İstanbul'a, Bulgaristan ve Yunanistan'a yakınlığı ile alternatif, sakin ve doğayla baş başa dingin tatil arayanların ilgisini çektiğini dile getiren Şen, şöyle devam etti:

"Kırklareli'nin sakin ve dingin atmosferi, zengin doğal güzellikleri ve temiz ekosistemi, ziyaretçilerin eşsiz deneyimler yaşamasını sağlıyor. Şehrin bağ rotası ve kültür rotası üzerinde yer alması, Kırklareli'yi marka turizm hedeflerine ulaşmada önemli bir konuma getiriyor.

Doğa ve tarih meraklıları için Kırklareli'nin yeşil ormanları, gölleri ve antik kalıntılarını keşfetmek, hem ziyaretçiler hem de bölgenin turizm potansiyeli için büyük bir kazanç sağlıyor. Kırklareli, kültürel mirası ve doğal zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir hazine niteliğinde."

Özgün mutfağıyla da dikkati çekiyor

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kesici, gastronomi alanında Kırklareli'nin özgün bir mutfağının olduğunu belirtti.

Kentin birçok farklı lezzete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Kesici, özellikle Osmanlı mutfağında da kullanılan kıvırcık kuzunun lezzetinin bilindiğini kaydetti.

Kent mutfağının çok bakir olduğunu kaydeden Kesici, "Henüz çok tanınmış değil, söylendiğinde pek anlam ifade etmeyebilir ama Kırklareli mutfağına özgün lezzetler buraya gelenlerin şaşırdıkları bir olgudur. Çünkü etin, sütün ve geleneksel yöntemlerle üretilen sebze ve meyvelerin tazeliği yemekleri çok lezzetli kılmakta." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nin öne çıkan turizm çeşitliliklerinden bazıları şöyle:

Doğa Turizmi

Türkiye ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlarından oluşan en büyük longoz ormanlarına sahip olan Kırklareli, 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları ile doğa turizmine önemli katkı sağlıyor. Mert, Saka ve Erikli göllerinin önündeki alüvyon kumullar nedeniyle, Istranca Dağları'ndan akan derelerin kar erimesi sonucu yükselmesiyle oluşan subasar ormanları, farklı bitki ve hayvan türleriyle, doğa turizmini sevenlere alternatif sunuyor.

Maviden yeşile yolculukta, karaca, geyik, kurt, tilki, çakal, sansar, su samuru gibi hayvanları görebilmenin, yüzlerce tür kuş gözlemlemenin, doğanın daha önce hiç rastlanılmayan renklerine tanık olmanın heyecanı ile İğneada, ziyaretçilerini ağılıyor.

Mağara turizmi

Kırklareli'nde 25 tescilli mağara bulunuyor. Bunlardan Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyündeki 2 bin 700 metrelik Dupnisa Mağarası, 2003'te turizme açıldı. Kuru ve sulu iki bölümden oluşan mağaranın turizme açık 500 metrelik bölümünün 100 metresi gezilebiliyor. Mağara, 16 türden yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor. Zengin damla taş oluşumları, süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip dev boyutlarda sarkıt, dikit ve sütunlarla dikkat çeken mağarayı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

"Sakin Şehir" Vize

Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) ağına 12 yıldır dahil olan Vize, Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi ve tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi ile öne çıkıyor. Vize'ye gelen turistler, Gazi Süleyman Paşa Camisi'ni ve Vize Antik Tiyatrosu'nu gezebiliyor.

İnanç turizmi

Kırklareli'nde 14. yüzyıl eseri Hızırbey Camisi ile "Selimiye Camisi'nin minyatürü" olarak bilinen 16. yüzyıl eserleri Cedid Ali Paşa Camisi ve Sokullu Mehmet Paşa Camisi, inanç turizmine katkı sağlıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleleri üreten Fatih Dökümhanesi de Demirköy ilçesinde yer alıyor. İlçeye 5 kilometre mesafedeki dökümhanede tarihin izlerini gözlemlemek mümkün. Dökümhane içindeki tarihi cami, gerekli restorasyon çalışmalarının ardından 2020'de itibaren ibadete açık hale geldi.

Gastronomi turizmi

Lezzetini ve aromasını coğrafi işaretli Kırklareli kıvırcık koyunundan alan Kırklareli köftesi kentin gastronomi turizminde öne çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021'de koruma altına alınarak, yürütülen çalışmalarla sayısı her geçen yıl arttırılan Kırklareli kıvırcık koyunu, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın eteklerinde yetişen otlarla besleniyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Kırklareli köftesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi arasında yer alıyor.

Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, Kırklareli köftesinin lezzetinin, Istranca Dağları'nda yetişen meşe ağaçlarından elde edilen mangal kömürüyle pişirilmesiyle arttığını anlattı.

Köfte dışında tahin helvası, hardaliye, peynir, yoğurt, pancar pekmezi de kent mutfağının önemli ürünleri arasında yer alıyor.