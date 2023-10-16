Cumhurbaşkanı kararıyla 3 yıl önce "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Yavuzlar Mahallesi'ndeki peribacaları, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği etkinlik kapsamında bölgeye giden doğaseverler, peribacalarını ve aynı alandaki tünel, mağara ve kaleyi gezdi, fotoğraf çekti.

Kulüp başkanı Ömer Demez, Yavuzlar Peribacaları'nın yılın her döneminde farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Aynı alanda tarihi kale, mağara ve tünellerin de bulunduğunu belirten Demez, "Burası muhteşem bir yer. Doğayı, tarihi yerleri hep beraber korumamız gerekiyor. Kentimizin güzelliklerinin bulunduğu yerlerde etkinlikler düzenleyerek tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Doğaseverlerden Memduh Acar ise bölgenin eşsiz bir güzelliğinin olduğunu dile getirerek, "Herkesin gelip görmesi lazım. Çok yoğun ziyaretçi potansiyeli var." dedi.