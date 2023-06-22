DİYARBAKIR AA- Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Silahlı kavga nedeniyle hasadın durduğu 10 bin dönüm arazide yetiştirilen ürünün zayi olmaması için Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyeleri, Kaymakam Enver Hakan Zengince ile yaptıkları görüşmenin ardından girişimlere başladı.

Tarafların onay vermesi üzerine heyet gözetiminde ve koordinasyonunda 10 bin dönüm arazide yetiştirilen arpa ve bağdayın 12 biçerdöverle hasadına başlandı. Aileler arasında husumete neden olan 200 dönümünden elde edilecek ürünün geliri hayır kurumlarına bağışlanacak, geriye kalan ürün ise ailelere teslim edilecek.

"Maalesef çok üzücü bir olayla karşılaştık"

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Genel Sekreteri Nufer Şen, ilçede 40 kurucu üye olarak 3 yıl önce "kız kaçırma", "adam öldürme", "alacak-verecek", "arazi anlaşmazlığı" gibi nedenlerle taraflar arasında çıkan her türlü sorun ve uyuşmazlığın çözümü için dernek kurduklarını söyledi.

Şu anda üye sayısı 75'e ulaşan derneklerinin çatısı altında farklı alanlarda çalışmalar yürüten komisyonlar da oluşturduklarını ifade eden Şen, tüm masrafları üyeler olarak karşılayarak şu ana kadar yaklaşık 280 uyuşmazlığı çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Şen, "Şu ana kadar girişimde bulunduğumuz davaların yaklaşık yüzde 97'sini Allah'a hamdolsun başarıyla sonuçlandırdık. Geriye kalanını başaramadığımız için çok üzülüyoruz. Başaramadığımız davalardan biri de Serçeler köyü ve Sarı Hüseyin mezrası arasındaki sorundu. Maalesef çok üzücü bir olayla karşılaştık. Bulunduğumuz köydeki sorunun çözümü için yaklaşık 3 ay uğraştık, komisyon olarak emek harcadık, başarılı olamadık." dedi.

"Bu ürünler heba olursa hepimiz mesul oluruz"

Bismil Kanaat Önderleri Derneği B Grubu Barış Komisyonu Başkanı ve imam Musa Kılıç, bugüne kadar girişimde bulundukları çok sayıda husumeti barışla sonuçlandırdıklarını, Serçeler köyünde de aileler arasındaki husumetin kavgaya dönüşmemesi için taraflarla çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Maalesef barışı sağlamayı bir türlü başaramadık." ifadesini kullanan Kılıç, oluşturdukları heyetle tarladaki ürünlerin hasat edilebilmesi için taraflarla görüşme yaptıklarını ve ailelerin onayı ile iki aileye ait 10 bin dönüm tarlada ürünün hasat edilmesine başladıklarını kaydetti.

Kılıç, ürünlerin hasadı ve taşınmasında tarafların komşularının, akrabalarının ve arkadaşlarının da kendilerine destek verdiğini, hasadı kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

"Sabah, akşam hasat sürecini kontrol ediyoruz. Gerekirse her an burada bekleyebiliriz. Biz biçmezsek bu ürünler heba olursa hepimiz mesul oluruz. İnsan olarak, kanaat önderi olarak hasat edilmemiş yaklaşık 7 bin ton ürünün heba olmasına razı gelemezdik, göz yumamazdık." diyen Kılıç, bu girişimleriyle olası başka olayların da önüne geçtiklerini düşündüklerini belirtti.

Kılıç, bu girişimleri olmasa ailelerin bu hasadı yapamayacağına işaret ederek, kazasız bir şekilde hasadı tamamlamak istediklerini kaydetti.

Kaymakam Zengince'nin bu süreçte desteğini esirgemediğini belirten Kılıç, "Bu işi bir başımıza yapamayız. Kolluk kuvvetlerinin de emniyeti sağlamasıyla bu işi yapabiliyoruz. Kanaat önderleri olarak koordine ediyoruz ama onları koruyan kolluk kuvvetleri. Herkes burada el birliğiyle seferber olmuş, elini taşın altına koymuş. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Amacımız bir an önce barışı sağlamak"

Komisyonda yer alan Ambar Mahallesi Muhtarı Abdullah Bahar ise kavgalı aileler arasındaki husumeti sonlandırmak için gayretlerinin süreceğini ifade etti.

"Bu saatten sonra bize uyku yok. Bismil'in ileri gelenleri, kanaat önderleri bu sorunun çözümü için seferber durumda. Amacımız bir an önce bu barışı sağlamak. Eğer bu ekinleri biçmeseydik, barış için bir adım atılamazdı. Ekinlerin biçilebilmesi barış için bir adım olur. Bu olumlu yaklaşımı onlardan gördüğümüz için barışın vesilesi olur diye umuyoruz. Şu anda atacağımız her adım çok önemli." diye konuştu.