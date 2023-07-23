Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, kentte de yoğun hissediliyor. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da vatandaşlar kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

Sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, kentte öğle saatlerinde sokaklar boş kalıyor.

Kentte bazıları park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar da Anzele'deki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için şemsiyeyle dolaşırken, bazıları da yanlarında taşıdıkları suyu başlarına dökerek serinlemeye çalışıyor.

Kentte sıcaklığın bir hafta daha 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün kentte en yüksek sıcaklık Bismil ilçesinde 44, merkezde ise 43 derece ölçüldü.

Bugün Bismil'de 44, merkezde ise 42 derece ölçülen hava sıcaklığının, kentte bir hafta daha 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

"Bunaltıcı sıcaklık dayanılmaz oluyor"

Vatandaşlardan Şefik Bariç, kentteki hava sıcaklığı 40 dereceyi aştığından gündüz sokağa çıkmakta zorlandıklarını söyledi.

Dışarıya çıktıklarında da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları'nın gölgesindeki parklarda dinlendiklerini belirten Bariç, "Bunaltıcı bir sıcaklık var, dayanılmaz oluyor. Gölgelik alanlarda serinliyoruz. Hasta ve yaşlılar da sıcak havadan çok etkileniyor. Eşim kanser tedavisi görüyor, sıcaklıktan dolayı dışarı çıkaramıyorum. Babam ve annemin de kronik hastalığı var, dışarı çıkamıyorlar." dedi.

Süs havuzuna giren çocuklardan 14 yaşındaki Muhammet Eymen Ocak, sıcaktan bunaldıklarını, serinlemek istediklerini belirtti.

12 yaşındaki Ali Cengiz Pamuk ise süs havuzunu nehir ile barajlara göre daha güvenli olması nedeniyle tercih ettiğini anlattı.

Uzmanından "Güneşte kalmayın, vücudunuzu susuz bırakmayın" uyarısı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, son dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

Vatandaşlara, güneşin tam tepede olduğu öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye eden Toprak, özellikle hamile ve yaşlılar, diyabet, yüksek tansiyon ve kalp gibi kronik rahatsızlığı olanlar ile çocukların 10.00-16.00 saatlerinde dışarıda bulunmaması gerektiğini kaydetti.

Toprak, dışarı çıkmak zorunda olanlara şapka ve gözlük takmalarını, şemsiye kullanmalarını önererek, "Sıcaklığın büyük sıkıntılarından biri de terlemeyle birlikte sıvı kaybı yaşanması. Özelikle yaşlı ve hastalarda bazen ciddi susuzluk tehlikesi oluşabilir. Vatandaşların, hastaların, mümkün olduğu kadar yanlarında su taşıması ve sindirimi ağır olan yiyecekler yerine hafif yiyecekleri tercih etmesi gerekir. Mümkün olduğu kadar serin bir ortamda bulunmaları, güneş ışınlarını yansıtan hafif, özelikle pamuklu giysiler giymeleri önemli." diye konuştu.

Güneş çarpmasına dikkat

Işınların dik geldiği saatlerin güneş çarpmasına neden olabileceğine işaret eden Toprak, vatandaşlara güneş altında fazla çalışmamaları uyarısında da bulundu.

Şiddetli sıvı kaybının birçok tehlikeli sonuca yol açabileceğine dikkati çeken Toprak, "Vücut ısısı yükseliyor ve bu vücut ısısına bağlı bazen dönüşü olmayacak ciddi zararlar ve hatta ölüm bile gerçekleşiyor. Bol miktarda taze sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor." dedi.

Toprak, baş ağrısı, bitkinlik, bulantı, kusma gibi rahatsızlıkların güneş çarpmasının belirtileri arasında bulunduğunu anlatarak, "Sonu ölümcül olabilir. Onun için dikkat etsinler." ifadelerini kullandı.

Temmuz ve ağustosta sıcaklıkların arttığı Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin gibi illerde vatandaşların daha da dikkatli davranması gerektiğini belirten Toprak, bölgede nem bulunmamasının şans olduğunu, aksi takdirde yüksek nem ve sıcaklığın daha tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini kaydetti.

AA