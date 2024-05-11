Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1713'üncü gününde sürüyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 375'e yükseldi.

Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 53 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor.

Anneler Günü'ne çocuklarının özlemiyle giren anneler, evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Eylem sayesinde çocuklarını terörün pençesinde kurtaran aileler de oturma eylemini sürdüren ailelere zaman zaman destek ziyaretinde bulunuyor.

"Oğlumun yolunu gözlüyorum"

Diyarbakır'dan 14 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu, sağlık durumu el verdiği müddetçe oğluna kavuşmak için mücadele etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Her gün umutla oğlundan gelecek müjdeli bir haber beklediğini belirten Uslu, evladından ayrı geçirdiği her günün işkence gibi olduğunu kaydetti.

Evladı yanında olmadığı için önemli günlerin kendisi için bir anlam ifade etmediğini anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Anneler Günü'nde oğlum gelip elimi öpüyordu, 'Anneler Günün kutlu olsun.' diyordu. Ben de ona, 'Bana bir Yasin'i Şerif oku bana yeterdir.' diyordum. Beni çok seviyordu, onu çok özledim. Dört gözle oğlumun yolunu gözlüyorum. İnşallah bir gün gelecek ve Anneler Günü'nde evde olacak, onu kucağıma alıp doyasıya öpeceğim. Oğlum seni çok özledim, lütfen güvenlik güçlerimize teslim ol."

"Yavuz sen Anneler Günü'nde gelip elimi öperdin"

Oğlu Yavuz için evlat nöbetini sürdüren anne Sevgi Çağmar ise 9 yıldır oğluna hasret olduğunu söyledi.

Evladı yanında olmadığı için ne bayram ne de özel günleri kutlayamadıklarını dile getiren Çağmar, "Yavuz sen Anneler Günü'nde gelip elimi öperdin. Oğlum gitmeden önce bayramda veya Anneler Günü'nde gelip elimi öperdi. O günleri çok özledim. Seni çok özledim yavrum, kokuna hasret kaldım. Gel artık bu çilemiz bitsin. Bu Anneler Günü'nde oğlum gelir, bu hasret biter ve oğluma kavuşurum inşallah." diye konuştu.

"Onlar gelmeden mutlu olamıyoruz"

9 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de evlat acısının dayanılmaz bir acı olduğunu, oğluna kavuşma umudunu hiçbir zaman yitirmediğini belirtti.

Çok özlediği oğluna kavuşana dek eyleme devam edeceğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bizler perişan olduk, ne gecemiz gece ne de gündüzümüz gündüzdür. Sebep olanlara Allah hakkımızı bırakmasın. Bu Anneler Günü'nde inşallah çocuklarımız gelip ellerimizi öper, biz de mutlu oluruz. Onlar gelmeden mutlu olamıyoruz."