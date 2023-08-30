ANKARA (AA)

Başkanlıktan yayımlanan mesajda, vatan topraklarını düşmandan tamamen temizlemek adına 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz'un, ordunun destansı mücadelesi sayesinde 30 Ağustos 1922'de şanlı bir zaferle sonuçlandığı, milletin istiklal ve istikbalini yeniden kazandığı belirtildi.

Milletin ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini 30 Ağustos Zaferi ile tüm dünyaya ilan ettiği vurgulanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi göstermiştir ki hiç kimse onurumuzu, namusumuzu ve mukaddesatımızı çiğneyemeyecek, şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturamayacak, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı al bayrağımızı gönderden indiremeyecektir.

Bugün bizlere düşen, ecdadımızın büyük zorluklarla kazandığı 30 Ağustos Zaferi'ni bütün yönleriyle derinlemesine okumak, inanç, umut, azim ve fedakarlık sembolü bu mücadele ruhunu nesilden nesile aktarmaktır. Milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik, beraberlik içerisinde ülkemiz ve milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaktır."

"Bütün şehitlerimize ve gazilerimize rahmet ve mağfiret diliyoruz"

Başta Cumhuriyetin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarının, İstiklal Mücadelesi kahramanlarının şükran ve minnetle yad edildiği belirtilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna fedayı can eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet ve mağfiret diliyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz."