Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizde ve dünyada, insanlığa barış ve huzuru getirecek, hak, adalet, merhamet ve barış mefkuresine, sahih bir inanca, bilgi, bilinç ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü (KAGEM) tarafından TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen "TDV Kadın Kolları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda konuşan Erbaş, İslam'ın, getirdiği ahlaki ve hukuki ilkelerle bireysel, sosyal ve küresel boyutta huzurun yaşanmasını temin eden ilahi bir nizam olduğunu söyledi.

Tarihten bugüne kadar Müslümanların, kurdukları vakıflarla eğitim, yardımlaşma, toplumsal huzur ve barış gibi birçok alanda nice hizmetler yaparak dünyaya örnek olduğunu belirten Erbaş, TDV'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine din, dil, ırk, mezhep, düşünce ve meşrep farkı gözetmeksizin yardım eli uzattığına işaret etti.

"Dünyanın yaklaşık 3'te 2'sine ulaşıyoruz"

TDV'nin 149 ülkeye ulaşmasını çok büyük başarı olarak nitelendiren Erbaş, ramazan paketleri, kurban faaliyetleri, açılan kuyular ve eğitimler faaliyetleriyle dünyanın yaklaşık 3'te 2'sine ulaşıldığını anlattı.

Erbaş, TDV'nin bilgi ve hikmet temeline dayalı bir iyilik medeniyeti inşa etme yolunda kalıcı yatırımlar yaptığını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizde ve dünyada, insanlığa barış ve huzuru getirecek, hak, adalet, merhamet ve barış mefkuresine, sahih bir inanca, bilgi, bilinç ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Müslümanların kendine, Rabb'ine, ailesine, çevresine ve tüm insanlığa karşı sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Aklımızı hakikat, kalbimizi merhamet ve irademizi güzel ahlak üzere kullanmakla mükellefiz. Rabb'imize karşı sorumluyuz. Bu anlamda en büyük sorumluluğumuz Allah'ı hakkıyla bilerek ona tam bir teslimiyetle kulluk etmek. Ona itaat etmek ve onun bizler için takdir ettiği hayat ölçülerine riayet etmektir."

"Adalet, merhamet ve sorumluluk duygusuyla yeryüzüne sahip çıkmalıyız"

Erbaş, yeryüzünün imarı ve ıslahı için çalışmak, yeryüzünde iyiliğin hakim olması için mücadele etmenin Müslümanların sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, TDV'nin yurt içindeki insanlara yaptığı hayri ve eğitim hizmetlerinin geleceğe yönelik umutları her zaman artırdığını belirtti.

Adalet, merhamet ve sorumluluk duygusuyla yeryüzüne sahip çıkmak gerektiğini kaydeden Erbaş, Müslümanların sadece yaşadıkları mahalle, ilçe, il ve ülkeden değil, yeryüzünün tamamından sorumlu olduğunu bildirdi.

Erbaş, insanlığın yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmek ve daha güzel bir hayat, daha adil bir dünya kurabilmek için çalışmalarını kararlılıkla devam ettirmeleri gerektiğine işaret etti.

TDV'nin hizmet ve çalışmalarıyla insanlığa örnek bir kuruluş haline geldiğine dikkati çeken Erbaş, "Gittikçe büyüyen, gelişen, hizmet ve faaliyet alanlarını genişleten bir vakfımız var. Milletimizin teveccühüne ve takdirine mazhar olmuştur. Nitekim milletin her geçen gün artan maddi desteğini, duasını, umudunu, hayallerini bir emanet bilinciyle alıp yurdumuzda, ülkemizde, her yerde ve dünyanın ulaşabildiğimiz kadarıyla pek çok yerinde ihtiyaç sahiplerine büyük bir titizlikle ulaştırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. Huriye Martı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ve TDV Genel Müdürü İzani Turan ile 81 ilin TDV Kadın Kolları sorumluları katıldı.

AA