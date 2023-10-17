Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının konferans salonunda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rebia ile ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan er-Rebia'nın ziyaretinin her iki ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erbaş, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Mekke ile Medine'ye ve dünyanın dört bir yanından oraya gelen Rahman'ın misafirlerine hizmet etmenin önemli bir sorumluluk ve şerefli bir görev olduğunu vurgulayan Erbaş, "Salgın sonrası hiçbir kısıtlama olmadan gerçekleştirilen 2023 hac organizasyonunda tarafınızdan yürütülen nitelikli hizmetlere yakinen şahit olduğumuzu belirtmek isterim. Hac ve umre ziyaretlerinin huzur, sağlık ve emniyet içinde yapılması için ortaya koyduğunuz çaba, her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hac ve umre organizasyonunun büyük bir tecrübe, kapsamlı bir planlama ve özverili bir çalışma gerektirdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak bizler, hac ve umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye sahibiz. Hem ülkemizde hem de kutsal beldelerde güçlü bir organizasyon ağımız var. Değişen şartlar ve gelişen imkanlar muvacehesinde kendimizi her yıl yenileyerek hacılarımıza ve umrecilerimize daha iyi hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Bu büyük organizasyonun başarıya ulaşmasında ülkemiz ile Suudi Arabistan'ın kurumları arasındaki doğru, sağlıklı ve güçlü iletişimin belirleyici bir etkiye sahip olduğunu vurgulamak istiyorum."

Bakan er-Rebia ile hac ve umre hizmetleriyle ilgili pek çok konuyu etraflıca müzakere etme fırsatı bulduklarını bildiren Erbaş, "Nitekim bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2024 hac ve umre organizasyonunu değerlendirme fırsatı bulduk. Şevval ayında başlayan umre organizasyonları ile 2024 hac ve umre organizasyonu kapsamındaki iş birliğimizi daha da geliştirmek için istişarelerde bulunduk. İlişkilerimizi ve iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşıma kararlılığımızı teyit ettik." diye konuştu.

"Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişleteceğiz"

Erbaş, hacı adaylarının ibadetlerini kolaylıkla, sağlıkla ve huzurla icra etmelerinin Diyanet'in en temel görevlerinden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 2023 yılında ilk defa uyguladığımız Mekke Yolu projesi hacılarımıza büyük bir kolaylık sağlamıştır. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının iş birliği ve destekleriyle İstanbul Havaalanı'nda pilot uygulama olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde hacılarımızın kutsal topraklara intikalleri ciddi anlamda kolaylaşmıştır. 2024'te Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişleterek Türkiye'nin diğer illerindeki hacılarımızın da bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz."

"Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındayız"

İslam'ın doğduğu Mekke ve medeniyetimizin beşiği Medine'nin Müslümanların zihin ve gönül dünyasında müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Erbaş, bu iki mukaddes şehrin bir üçüncüsünün ise Kudüs olduğunu anımsattı.

Erbaş, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın insanlık tarihinin en büyük bir trajedilerinden birine sahne olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Filistin'de yaşananları derin bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Asırlarca selam yurdu olmuş Kudüs'te başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanlara ve İslam'ın kutsallarına hunharca saldırılar yapılmaktadır. Hiç şüphesiz bu coğrafyada barış ve huzurun sağlanabilmesinin yegane yolu işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır. Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın özgürlük mücadelesinin yanındayız. Başta Filistin olmak üzere ümmet coğrafyamızın bir an önce barış ve huzura kavuşması için İslam dünyasına büyük sorumluluklar düşmektedir."





Er-Rabia, elektronik vize ve iki ülke arasında artan uçuşlara dikkati çekti

Er-Rabia, Diyanet İşleri Başkanlığında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Daveti için Erbaş'a teşekkür eden er-Rabia, Türkiye'de kendisine yönelik güzel karşılamadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Er-Rabia, ülkesinin Mekke ve Medine'ye gelen Türklere daha iyi hizmet sağlamak için hem özel sektör hem de kamu sektöründeki Türk yetkililerle çalışmalar yaptığını kaydederek Türkiye'nin, elektronik vize uygulamasına dahil edildiğini de dile getirdi.

Bu vizenin Türk vatandaşlarına büyük kolaylık olacağına dikkati çeken er-Rabia, "(Türk vatandaşlarının) Suudi Arabistan'a ve kutsal topraklara ziyaretleriyle ilgili büyük kolaylık olmasını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'den Suudi Arabistan'a uçuş sayısı ve destinasyonda artış

Er-Rabia, Suudi Arabistan'ın hava yolu şirketlerinin bu hafta seferlerinin kapasitesini artıracağını belirterek ayrıca bugünden itibaren Ankara'dan Medine'ye seferlerin başlayacağını bildirdi.

Gaziantep'ten Medine'ye direkt seferlerin de başlayacağını kaydeden er-Rabia, "Suudi hava yollarının" umre mevsiminde Cidde ve Medine'ye ilave 100 sefer başlatacağını, Flynas Hava Yolları'nın ise Ankara'dan Cidde'ye direkt sefer uygulayacağını açıkladı.