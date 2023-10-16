Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 14. Uluslararası Dergi Günleri, İletişim Başkanlığı, Fatih Belediyesi ve DERGİBİR işbirliğinde 12-15 Ekim'de İstanbul'da yapıldı.

Sirkeci Garı'nda, 250'den fazla derginin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 11 dergi de okuyucuyla buluştu.

Fuarda Diyanet Arapça İlmi Dergisi "Yılın Akademi Dergisi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ödüle ilişkin sosyal medya hesaplarından yayınladığı tebrik mesajında, "Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzü ve dergimizin yayın ekibini tebrik ediyor, emeği geçen ilim insanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.