İSTANBUL- İki gün üst üste konser veren sanatçının biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre içinde tükendi. Harbiye’de iki günde yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserlerinde sanatçı, olağanüstü sahne şovu ve eşsiz vokal yeteneğini sergileyen etkileyici bir performans sergiledi.

Hayranların müzik endüstrisindeki en umut verici genç yıldızlardan birini izlemek için bir araya gelmesiyle gece heyecan verici bir atmosferle başladı. Melike Şahin'in duygulu sesi ve dikkat çekici sahne duruşu, sahneye çıktığı andan itibaren izleyenleri büyüledi.

Enerjik parçalarının yanı sıra, duygusal parçaların da yer aldığı konserde hayranlarını duygular arası unutulmaz bir yolculuğa çıkaran Şahin, özgün besteleri ve çok sevilen cover’ları da bir araya getirerek 2 gün boyunca Harbiye’de tam bir müzik festivali yaşattı.

Sahne performansının yanı sıra kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çeken Şahin, Harbiye’de 2 gecede de ünlü modacı Hakan Yıldırım tasarımı elbiseler tercih etti.

Harbiye’deki ikinci gecesinde Melike Şahin’e yakın arkadaşı Mabel Matiz sahnede eşlik etti. ‘Düldül’ şarkısını beraber seslendiren ikili sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

HABER: MERVE ELÇİ