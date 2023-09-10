Haber: Damla Oya Erman

Bu büyük yapımın neden beklenenin aksine olumsuz bir şekilde karşılandığını anlamak için birkaç önemli faktör göz önüne alınmalıdır.

1. Karakter değişiklikleri: Disney'in klasik animasyonunun hayranları, yeni filmdeki karakterlerin bazılarının orijinal hallerinden büyük ölçüde farklı olmasını eleştirdi. Özellikle Ariel'in sevilen karakteristiği olan kırmızı saçının değiştirilmesi, hayranlar arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

2. Oyuncu seçimi: Halle Bailey'nin Ariel rolünü oynaması, film öncesinde büyük bir tartışma konusu oldu. Bazı hayranlar, orijinal animasyon karakterinin beyaz olduğunu ve bu değişikliğin sadık izleyicilere saygısızlık olduğunu düşündü.

3. Hikaye değişiklikleri: Yeni film, orijinal masalın bazı unsurlarını değiştirerek hikayeyi güncellemeye çalıştı. Ancak, bu değişiklikler bazı izleyiciler tarafından orijinal hikayenin büyüsünü kaybettirdiği düşünüldü.

4. Müzik seçimleri: Filmdeki müzik seçimleri, bazı izleyiciler tarafından orijinal şarkıların yerine koyulmuş gibi algılandı ve bu da olumsuz eleştirilere yol açtı.

5. Beklentilerin yüksek olması: Disney'in canlı aksiyon uyarlamaları genellikle büyük beklentilerle karşılanır, ancak bu beklenen kaliteyi her zaman sunamaz. "Küçük Deniz Kızı" da bu büyük beklentilerin altında kaldı.

Sonuç olarak, Disney'in yeni "Küçük Deniz Kızı" canlı aksiyon filmi, karakter değişiklikleri, oyuncu seçimi ve hikaye değişiklikleri gibi bir dizi faktör nedeniyle büyük bir çoğunluk tarafından beğenilmedi. Ancak, herkesin kişisel tercihleri ve beklentileri farklı olduğu için, bazı izleyiciler hala filmin keyfini çıkarabilir.