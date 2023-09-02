Haber: Mert Osman Erman

Ancak Disney'in Star Wars evrenine dahil olması, bu efsanevi seriyi sevenler arasında karmaşık bir duygu karmaşasına neden oldu. İşte Disney'in Star Wars filmlerinin orijinal üçleme ile karşılaştırıldığında neden eleştirildiği ve hayranlar arasında neden tartışma yarattığına dair bazı nedenler:

1. Yeni karakterler ve hikayeler: Disney, Star Wars evrenine yeni karakterler ve hikayeler eklemeye karar verdi. Ancak bu, orijinal üçlemenin ikonik karakterleriyle rekabet etmek zorunda kalan yeni karakterlerin ve hikayelerin kabul edilmesini zorlaştırdı. Orijinal üçlemedeki karakterler, nesiller boyu sevilen ve bağ kurulan karakterlerdi.

2. Aşırı ticarileşme: Disney, Star Wars'u sadece bir film serisi olarak değil, aynı zamanda bir dizi TV şovu, romanlar, çizgi romanlar, oyuncaklar ve diğer ürünlerle genişletmeye karar verdi. Bu, bazı hayranlar arasında Star Wars'un aşırı ticarileştiği ve özgünlüğünün kaybolduğu hissini yarattı.

3. Karakter gelişimi: Orijinal üçleme, karakter gelişimine ve derinliğine büyük önem veriyordu. Disney'in Star Wars filmleri, bazı karakterlerin yetersiz geliştiği ve motive edici nedenlerin eksik olduğu eleştirilerine maruz kaldı. Özellikle "The Rise of Skywalker" filmi, bazı karakterlerin hızlı ve inandırıcı olmayan dönüşümleri nedeniyle eleştirildi.

4. Ayrı hikaye yönetimi: Disney, Star Wars evreninde birden fazla filmi aynı hikayeye bağlamak yerine, farklı yönetmenlerin ve yazarların farklı vizyonlarına izin verdi. Bu, bazı hayranlar arasında hikaye bütünlüğünün eksik olduğu ve bazı filmlerin diğerleriyle uyumsuz olduğu hissini yarattı.

5. Orijinal karakterlerin izlenimi: Disney'in Star Wars filmleri, orijinal üçlemenin karakterlerini geri getirerek hayranları sevindirmeye çalıştı. Ancak bu karakterlerin bazılarının, orijinal filmlerdeki izlenimlerinden uzak olduğu hissi yarattı. Bu da hayranlar arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Sonuç olarak, Disney'in Star Wars filmleri, orijinal üçlemeyle karşılaştırıldığında eleştirilere ve tartışmalara neden oldu. Ancak bu filmler, bazı izleyiciler için hala Star Wars evrenine yeni bir nefes getirme çabası olarak görülüyor ve farklı perspektifler sunuyor. Her ne olursa olsun, Star Wars evreni, hayranları arasında tutkulu bir şekilde sevilmeye devam ediyor ve gelecekte daha fazla hikaye ve macera sunmaya devam edecek gibi görünüyor.