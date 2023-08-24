Kerkük

Hekim'in basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Bağdat'a yaptığı ziyaretin Irak ve Türkiye'nin ilişkilerini daha da derinleştireceği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke ilişkilerinin sadece komşuluk ve dostlukla kalmaması bunun siyasi ve ekonomik ortaklığa dönüşmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Irak ile Türkiye arasında köklü ve tarihi bir bağ olduğu özellikle Irak Türkmenlerinin iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğü aktarıldı.

Irak'ın yeniden kalkınmasında Türkiye'nin tarım, sanayi, turizm ve yatırım sektörlerindeki deneyimlerine ihtiyacı olduğu kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması gerektiği; yeni kalkınma yolunun iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracağı ifade edildi.

Açıklamada, Iraklıların yurt dışı seyahatlerinde en çok tercih ettikleri ülke olan Türkiye'ye giriş vizesi uygulamasında kolaylıklar sağlanmasının Iraklıların en büyük beklentisi olduğu aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'yle de bir araya geldi.

Ziyareti kapsamında dün Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, bugün de Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer, Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri ve Irak Türkmen Cephesi heyetiyle temaslarda bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.

AA