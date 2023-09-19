Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Fidan, BM Genel Kurulu marjında Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Türkevi binasında ikili görüşme gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelecek günlerde New York'ta yapacakları görüşmenin hazırlıklarının ele alındığını ifade etti.
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AA