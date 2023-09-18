New York

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.

Fidan, BM Genel Kurulu marjında Baerbock’la Türkevi binasında görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konularının ele alındığı kaydedildi.

AA