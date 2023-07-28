ANKARA AA- Bakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlik özel defterini imzaladı.

Fidan, özel deftere yazdığı mesajda, bugünün 1. Dünya Savaşı'nın başlamasının 109'uncu yıl dönümü olduğunu belirterek, Macaristan'a gerçekleştirdiği ilk ikili ziyaret kapsamında Galiçya Cephesi şehitlerinin manevi huzuruna çıkmaktan büyük onur duyduğunu kaydetti.

Bakan Fidan mesajında, "Savaşın en zor cephelerinden Galiçya'da kahraman askerlerimiz millet aşkıyla çarpıştılar, Cenabıhak katında en ali mertebelerden olan şehitlik makamına yükseldiler. Tarihi şanlı destanlarla dolu olan aziz milletimiz uğruna hayatını feda eden evlatlarını asla unutmamıştır, unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Fidan, mesajını, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve başta şehitler olmak üzere tüm diğer kahramanları saygıyla ve minnetle yad ederek bitirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın bugün Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.