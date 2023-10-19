Ankara

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılmak için Cidde'de bulunan Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarda Fidan'ın, Iraklı ve İranlı mevkidaşları Hüseyin ve Abdullahiyan ile görüştüğü belirtildi.

Bakan Fidan, Arjantinli mevkidaşı Cafiero ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.