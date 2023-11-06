Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Blinken arasında Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Bakan Fidan, görüşmede, Amerikalı mevkidaşı Blinken'a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze konusunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede, sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki taraf da görüş birliği içinde olduklarını teyit etti.

Görüşme hakkında bilgi veren diplomatik kaynak, "Türkiye ve ABD, Gazze’de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Bugünkü görüşmede, iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'a, Gazze’de sivil hedeflerin bombalanmasının, altyapının tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede, İsveç’in üyeliği çerçevesinde NATO’nun genişleme sürecinin, ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.

Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığında baş başa ve heyetler arası yaklaşık 2,5 saat süren görüşmeler yapmıştı.