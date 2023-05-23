ANTALYA AA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nemesis Anıtı'na ilişkin, "Ermenistan'da Erivan'da geçmişte Azerbaycanlı kardeşlerimizi, Osmanlı döneminde bizim askerlerimizi ve diplomatlarımızı şehit eden teröristler için bir heykel dikmeleri kabul edilemez bir adımdı. Biz de bazı tedbirler aldık, üçüncü ülkelere yapılan uçaklara hava sahamızı kapattık. Ermenistan'ın şimdi bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde Azerbaycan'dan gelen milletvekili heyetindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtardığını ve bölge halkının da artık güven ve barış içinde yaşamak istediğini söyleyen Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın barışa hazır olduğunu ve kapsamlı bir barış antlaşması teklif ettiğini belirtti.

Bir an önce bu antlaşma metninin müzakere edilip imzalanması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Biz Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da kalıcı barışı istiyoruz. Azerbaycan'ın bu adımlarını destekliyoruz. Azerbaycan'la Ermenistan arasında atılacak olumlu adımları da destekliyoruz. Biz de bu süreci desteklemek için Ermenistan'la bazı adımlar attık. Görüşmelere başladık. Özel temsilcileri atadık." diye konuştu.

Azerbaycan'ın menfaatlerini sadece bu bölgede değil tüm dünyada önemsediklerini dile getiren Çavuşoğlu, Azerbaycan için de Türkiye'nin menfaatlerinin önemli olduğunu kaydetti.

Ermenistan'da açılan "Nemesis Anıtı"na değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ermenistan'da Erivan'da geçmişte Azerbaycanlı kardeşlerimizi, Osmanlı döneminde bizim askerlerimizi ve diplomatlarımızı şehit eden teröristler için bir heykel dikmeleri kabul edilemez bir adımdı. Biz de bazı tedbirler aldık, üçüncü ülkelere yapılan uçaklara hava sahamızı kapattık. Ermenistan'ın şimdi bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz. Biz Ermenistan'a bir ön şart koşmadık. 'Bu uydurma soykırım iddialarından vazgeç öyle adım atarız' demedik. Onlar da bize şart koşamaz. Siz de bunu tanıyacaksınız diye. Çünkü bu yalan. Uydurma, Azerbaycan tabiriyle. Sonuçta teröristlerin heykelini dikmek, bu kabul edilemez bir adımdır. Biz de o yönde bazı karşı adımlar attık. Düzeltmezlerse bazı karşı adımlar atarız. Ama burada kalıcı bir barış için Ermenistan'ın da samimi olması lazım. Laçın Koridoru'nda provokasyonlardan vazgeçmek lazım. Karabağ'a kaçak yolla asker ya da silah gönderme gibi faaliyetlerden, provokasyonlardan vazgeçmek lazım."

Türkiye olarak daima Azerbaycan'ın yanında olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Azerbaycan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, genel olarak Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkilerinin dünyada örnek olduğunu ve ilişkilerin bu aşamaya gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in payının büyük olduğunu belirtti.

Haydar Aliyev'in Türkiye ve Azerbaycan için "Bir millet iki devlet", Mustafa Kemal Atatürk'ün de "Azerbaycan'ın sevinci, sevincimiz, kederi, kederimiz" ifadelerini hatırlatan Çavuşoğlu, bu anlayışla iki ülke arasında önemli adımlar atıldığını söyledi.

Kimlikle seyahatlerin başladığını, ekonomik ilişkilerin, işbirliğin her geçen gün güçlendiğini anlatan Çavuşoğlu, çalışmaların bu şekilde devam edeceğini bildirdi.

Türkiye olarak Türk dünyasının güçlenmesi için Türk Devletleri Teşkilatı'nı oluşturduklarını ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Avrupa'nın gaza, Azerbaycan'ın gazına ihtiyacı var. Geçmişte Azerbaycan'ın yerini bilmeyenler şimdi Bakü'ye gitmeye başladılar, 'Bize de gaz verin' demeye başladılar. Geçmişte Azerbaycan'ın yüzüne bakmayanlar şimdi 'Azerbaycan çok iyi bir ülkeymiş. Aliyev de çok iyi bir lidermiş' demeye başladılar. Ama bu menfaat dünyasıdır. Bizim için önemli olan nedir? Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın çıkarı, halkımızın refahı için ne yapmalıyız? Biz bunu düşünerek adım atıyoruz. O nedenle bizim bu TANAP boru hattımızın kapasitesini arttırmamız lazım. Biz aynı zamanda ticarette bir merkez oluyoruz. Doğu batı orta koridor olarak. Diğer kardeş ülkelerle beraber Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, üçlü, dörtlü formatlarla beraber daha önce Türkmenistan'la da vardı, o da devam ediyor. Formatlarla beraber biz ticarette, enerjide bir merkez oluyoruz. Bundan da istifade etmemiz lazım. Biz aslında bugün sadece kendimiz için değil, Avrupa başta olmak üzere dünyanın ihtiyacını karşılamak için de özellikle doğal gaz ve enerji konusunda işbirliği yapıyoruz. Buna benzer önemli adımları inşallah seçimden sonra daha da artmaya devam edeceğiz."

Bir gazetecinin seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak nereyi ziyaret edeceği yönündeki sorusu üzerine Çavuşoğlu, Erdoğan'ın seçim sonrası ilk olarak Azerbaycan ve KKTC'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Moskova'da İran, Rusya, Suriye dışişleri bakanları toplantısına ilişkin soru üzerine de Çavuşoğlu, Suriye'de terörün temizlenmesi, Suriye'de güvenli bir altyapının oluşturulması ve göçmenlerin Suriye'ye geri gönderilmesi, Suriye'de kalıcı bir barışın ve istikrarın temin edilmesine yönelik konuların değerlendirildiğini bildirdi.