İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 15 sayfalık iddianamede, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin davayı karara bağladıktan sonra bazı sanıklar hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı aktarılarak sanıkların cinayetteki rollerine değinildi.

İddianamede, Hrant Dink’in, azmettiriciler Yasin Hayal ve grubunca tasarlanıp tetikçi Ogün Samast tarafından öldürüleceğinden sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Faruk Sarı, Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın önceden haberdar oldukları, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülükleri bulundukları, cinayeti işleyecek örgüte operasyon yapmayıp, Dink’e şahsi, fiziki ve mekansal koruma sağlamayıp FETÖ’nün yıkıcı emelleri doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

"Cinayet tasarısından haberdarlardı"

Dönemin TEM Şube Müdürü sanık Yahya Öztürk ve komiser yardımcısı sanık Adem Sağlam’ın Dink cinayetinin azmettiricileri Yasin Hayal ve Erhan Tuncel hakkında önceki eylemlerimden dolayı adli işlemler yaptıkları, cinayet eylemini gerçekleştirecekleri eyleme dair tasarılarından haberdar oldukları bildirilen iddianamede, sanıkların cinayetin önlenmesi ve müdahale edilmesi noktasında yetki ve sorumlulukları bulunmasına rağmen olay tarihine dek görevlerini yerine getirmekte kasıtlı olarak ihmalli davrandıkları ve cinayetin işlenmesini sağladıkları kaydedildi.

Sanıklardan Hayal'in, sanık Tuncel'in de katılımıyla, siyasi saiklerle suç işlemek için oluşturduğu teşekkülün zaman içinde örgütsel bir yapıya dönüştüğü anlatılan iddianamede, Hayal'in Dink’in öldürülmesi olayını, örgütün işlemeyi amaçladığı bir suç olarak kararlaştırdığı, suç örgütünün üyesi oldukları anlaşılan diğer sanıkların örgütün faaliyeti kapsamında Ogün Samast’ın suçu işlemesini teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, nasıl işleneceği hususunda yol göstermek suretiyle "öldürme" suçuna yardım ettikleri aktarıldı.

İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında öncelikli olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdikleri, daha sonra bu şubenin imkanları ile Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam-Tevhid, 17/25 Aralık operasyon ve davalarını başlattıkları ifade edildi.

Örgütün, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattıkları, bu nedenle her ne kadar sanıklar hakkında doğrudan FETÖ üyesi olduklarına ilişkin somut delil elde edilememişse de ele geçen bir kısım delillerle sanıkların FETÖ'nün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatlarının olduğu kaydedildi.

Sanıklardan 4'ünün ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Bu irtibatla sanıklar Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’in Hrant Dink cinayetini işlerken ve sonrasında bu örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettikleri vurgulandı.

Sanıklar Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın "anayasayı ihlal", "belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Sanıklar Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilen iddianamede, sanıklar Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan ve İstanbul 14. Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak.

Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dosyaya ilişkin kararını 26 Mart 2021'de açıklamıştı.

Tutuklu sanıklar eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran ve indirim yoluna gitmediğini belirten heyet, Yılmazer'e, "resmi belgeyi yok etme" suçundan da yine takdiri indirim uygulamayarak 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ali Fuat Yılmazer ile ilgili "görevi ihmal" suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı veren heyet, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan Ankara'daki bir davada mahkumiyet kararı verildiği için davanın reddine hükmetmişti.

Heyet, tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek'e, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "resme belgeyi yok etme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermiş, Akyürek'e de herhangi bir indirim uygulanmamıştı.

Sanık Muharrem Demirkale'nin, "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım etmek" suçlarından ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmeden heyet, tutuksuz sanıklardan Yavuz Karakaya'nın, "anayasayı ihlal" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz, tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin, tutuksuz sanık Gazi Günay'a, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay olmak üzere 28 yıl dörder ay hapis cezası veren heyet, sanık Osman Gülbel'i, "ihmali davranışla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırmıştı.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkındaki dosyalarının ayrılmasına, yargılama aşamasında ölen sanık Şeref Ateş hakkında da düşmeye yönelik karar vermişti.

Heyet, kararda bazı sanıklar hakkında başkaca suçlardan işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

AA