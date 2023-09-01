İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lucescu, Beşiktaş'ın golüne kadar karşılaşmanın dengeli geçtiğini belirtti.

Golün ardından Beşiktaş'ın çok etkili ataklar ortaya koyduğunu belirten Lucescu, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var ve çok iyi bir takım. Biz genç oyunculardan kurulu bir takımız. Soyunma odasında da oyuncularıma bunu söyledim. Defansta çok hatalar yaptık, Beşiktaş bugün bize daha çok gol atabilirdi. Beşiktaş tecrübeli ve iyi oyuncularıyla bu avantajı sağladı."

Aboubakar'ın golün ardından Dinamo Kiev kulübesinin önüne gelerek sevinmesi hakkında da konuşan Lucescu, "Aboubakar'ın bu hareketi neden yaptığını bilmiyorum. Bence eğitimine göre davrandı diyebilirim. Neden yaptı bunu anlayamadım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Stadı'na yeniden gelmesiyle ilgili de konuşan Lucescu, şöyle devam etti:

"Ben bu atmosferi çok seviyorum. Ben buradaki stadın yapımına katkı sağlamak için 2 yıllık kontratımı bıraktım. Bu nedenle burayı evim gibi görüyorum."

Son olarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki şansı hakkındaki görüşleri sorulan Lucescu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Diğer takımları çok bilmiyorum. Beşiktaş iyi yatırım yaptı, çok para harcadı. Biz seyircisiz oynuyoruz ve futbol anlamında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularla mücadele ederek Ukrayna futbolunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Beşiktaş iyi oyuncular aldı. İlginç bir lig olacak, neler olacağını göreceğiz."