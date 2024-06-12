Haber: Bahar Önen Büke

Masal anlatıcı, yazar ve aynı zamanda eğitimci olan Dilek Şen Mezopotamya 'nın unutulmaz efsanesi olan Şahmeran 'ı adeta tiyatral bir şov edasıyla anlatarak seyircisini büyüledi.

Gösteri sonunda büyük alkış alan Dilek Şen 'e Bandırma Belediyesi Meclis üyesi sayın Tuğçe Karaçay tarafından günün anlam ve önemini belirten plaket takdim edildi.

Plaketini alan Şen ; " Bugüne kadar çocuklarla yüzlerce masal atölyeleri yaptım, eğlenceler ve dinletiler yaptım.Bandırma 'da büyüklere masal gecelerini kazandırmayı çok istiyorum.Bunun için elimden geleni yapacağım.Masallar çok kıymetli, çok eskilerden maşınga sobanın yanı başında ve üstünde yanmış limon kabuğu kokularıyla birlikte masallar dinlemişsinizdir.Günümüzde çocuklar teknoloji kurbanı ve maalesef masallardan uzaklaşıyorlar. Masalları çocuklara ve büyüklere özellikle güzel ülkeme Türkiye'nin efsaneleriyle buluşturmaya devam edeceğim. Bu gösteri onlardan sadece biriydi" şeklinde konuştu.