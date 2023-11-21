31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesi AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu ilan eden Dilaver Arslan, “Bakırköy için en doğru aday olduğumu düşünüyorum. Bakırköy'ün makus tarihini yenerek bu kıymetli ilçemizi AK belediyecilikle tanıştıracağım. Bunun için yola çıkmış bulunuyorum” dedi

İnşaat alanında yaptığı çalışmalarla adından övgüyle söz ettiren İş İnsanı Dilaver Arslan, Bakırköy için kolları sıvadı. AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Aday Adaylığını ilan eden Arslan, Bakırköy için en doğru adayın kendisi olduğunu iddia etti. Bakırköy'de yıllardır süre gelen CHP iktidarına bir son vermek ve Bakırköy'ü AK Parti'nin yerel yönetim anlayışıyla tanıştırmak içi çalıştığını kaydeden Arslan, “Bakırköy, İstanbul'un gözbebeğidir. En kıymetli ilçelerinden biridir. Bu güzel ve nezih ilçemizi artık AK Parti ile tanıştırmanın vakti gelmiştir. İlçemize değer katacak, birbirinden güzel çalışmaları hayata geçirmek için planladığımız projeleri uygulayabilmek için canla, başla yola çıkmış bulunuyoruz. Kararlılıkla geliyoruz” dedi.

Her şey Bakırköy için

Bakırköy'ün kendisi için özel bir yeri olduğunu vurgulayan Arslan, “Bakırköy birçok insan için özel ve güzeldir. Benim için de her şeyden öte çok özel ve güzel bir yer. Şimdi her şey Bakırköy için düsturuyla ilçemizin makus tarihini yenmek ve Bakırköy'e değer katmak için bu kutlu yola AK Parti'den çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği ve bizlere büyük örnek teşkil ettiği hizmet anlayışıyla beraber göreve talibimiz” ifadelerini kullandı.

Dilaver Arslan kimdir?

Dilaver Arslan, 1974 yılında doğmuştur. İlk ve orta lise öğrenimini memleketi Bitlis'te tamamlayan Arslan, inşaat sektöründe 22 yıldır çeşitli kademelerde çalışmaktadır.

Dilaver Arslan, inşaat sektörü ve çeşitli faaliyet alanlarında öncü çalışmaları ve aktif siyasetle uğraşmasıyla tanınmış bir isimdir. Aynı zamanda, enerji (GES-RES) sektöründe de başarılı işlere imza atarak çok yönlü bir vizyon sergilemiştir.

Arslan’ın öncülük ettiği Arslan İnşaat A.Ş., Türkiye’nin en prestijli yapılarını hayata geçirmesiyle tanınırken, kentsel dönüşüm projeleriyle de şehirlerin geleceğini şekillendirmektedir. Maslak Darüşafaka’nın mütahiti olarak, modern ve estetik açıdan çarpıcı yapıları tasarlayarak şehir peyzajına değer katmıştır. Depreme dayanıklı ve özel teknolojili yapılaşmanın öncüsü olarak, ülkenin güvenli ve sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaktadır.

Aktif bir siyasetçi olarak, Dilaver Arslan toplumsal değişim ve kalkınma yolunda güçlü adımlar atmıştır. Hem inşaat sektöründeki liderliği hem de siyasi etkinliğiyle, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlamak için kararlı bir çaba içindedir. Enerji (GES-RES) sektöründe de gösterdiği başarılar, vizyoner yaklaşımının ve iş dünyasındaki liderliğinin bir yansımasıdır.

Dilaver Arslan’ın hayatı, inşaat sektöründeki mükemmeliyeti, aktif siyasetteki etkinliği ve enerji sektöründeki başarılarıyla bütünleşmiş bir tablo çizmektedir. Türkiye’nin en iyi yapılarını inşa ederek şehirlerin geleceğini şekillendirirken, enerji alanındaki katkılarıyla da sürdürülebilir bir çevre ve kalkınma hedeflerine ulaşmada öncü bir rol oynamaktadır.