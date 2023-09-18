Haber: Damla Oya Erman

Vücudun en esnek kaslarından biri olan dilin birden fazla görevi vardır. Konuşmaya yardımcı olur ve yiyecekleri tatmak, çiğnemek ve yutmak için daha kolay hale getirmek için aktif bir şekilde hareket ettirir. Ancak ağzınızı açmak, bakterilerin girmesine neden olur ve zamanla bu mikroplar dilinizin üstünde yaşayan koloniler oluşturmak için bir araya gelir.

Herkesin dilinde bakteriler bulunur - bazıları iyi, ama çoğu kötüdür. Dil temizleyicileri, bunlardan kurtulmanın etkili bir yoludur, ancak doğru şekilde yapılmalıdır.

Dil temizleyicisi nedir?

Dil temizleyicileri, dilin yüzeyini temizlemek için kullanılan metal veya plastik cihazlardır. Manhattan'daki Smiles of NYC kozmetik diş hekimi Dr. Michael Kosdon'a göre, bunlar dil için tarak gibidir.

Bu araç, dilin tat tomurcuklarının çatlakları arasında sıkışmış bakteri, yiyecek parçacıkları ve ölü hücrelerin biriktiği beyaz bir filmi sıyırır. Bu, kötü nefese neden olan kükürt üreten bakterileri de içerir.

Dil temizlemenin tıbben kanıtlanmış bir işe yarayıp yaramadığına dair bazı tıbbi çalışmalar bulunsa da, bu çalışmalar genellikle küçüktü ve güçlü sonuçlar göstermedi. Mevcut az sayıdaki klinik çalışma, diş temizliği için dil temizleyicilerini kullanmanın diş fırçalamaya göre hafif bir avantaj sağladığını buldu, ancak bu etkiler geçiciydi.

Güçlü kanıtların eksikliği nedeniyle Amerikan Diş Hekimleri Derneği şu anda dil temizleyicilerini desteklememektedir. Ancak Amerikan Diş Hekimleri Derneği tüketici danışmanı sözcüsü Dr. Alice Boghosian'a göre, ilgileniyorsanız denemenizde bir sakınca yoktur - sadece insanlar dişlerini florür içeren diş macunuyla iki dakika boyunca fırçalamayı, diş ipi kullanmayı ve düzenli olarak diş hekiminizi ziyaret etmeyi önceliklendirdiklerinden emin olmalıdır.

"Bizzat ben dilimi yatmadan önce ve diş ipi ve fırçaladıktan sonra sabahları temizlerim," dedi Boghosian. "Bana ağzımın daha temiz olduğunu hissettiriyor."

Dil temizleyicisi nasıl kullanılır?

Dil temizleyicisini, Kosdon'a göre bir tıraş bıçağı gibi kullanabilirsiniz.

Dili yukarı-aşağı üç ila beş kez temizlemek için dil temizleyiciyi kullanın ve dil temizleyiciyi kullanırken hafif bir baskı uygulayın. Dil temizleyiciyi dilin arka tarafına kadar sokmaya çalışmak yerine ortadan başlamayı düşünün. Ne kadar geriye giderseniz, mide bulantısını tetikleme riski o kadar yüksektir.

Çok sert bastırmayın, aksi takdirde dilinizin üzerindeki küçük tümsekler olarak adlandırılan papillae üzerinde mikroskopik kesiklere neden olabilirsiniz. Bu küçük tümsekler tat tomurcuklarınızı barındırır ve onları keserek asitli ve baharatlı yiyecekler yediğinizde iltihaplanma ve tahrişe neden olabilirsiniz.

Boghosian şunları söyledi: "Bu deneme yanılma sürecidir. Hafifçe deneyin ve kendinizi kesmeden ne kadar plak aldığınızı görün."

Tek kullanımlık olmayan bir dil temizleyici kullanmıyorsanız, her kullanımdan sonra sabun ve suyla durulamak isteyeceksiniz. Kosdon, dil temizleyiciyi birkaç dakika boyunca hidrojen peroksit karıştırılmış su dolu bir bardakta bekletmeyi önerdi.

Dil temizleyicisini ne sıklıkta kullanmalısınız?

Dil temizleyicisini ne sıklıkta kullanmanız gerektiğine dair resmi bir kılavuz bulunmamaktadır. Boghosian'a göre, insanlar ağız hijyenlerini kontrol ettiğinden ve dişlerini günde iki kez fırçaladıklarından ve diş ipi kullandıklarından, insanlar daha derin bir temizliğe ihtiyaç duyduklarını hissettiklerinde dil temizleyici kullanabilirler.

Oral hijyen rutininize daha fazla dil temizlemek eklemeye çalışıyorsanız, Kosdon bunu günde en az iki kez yapmanızı önerdi. "Muhtemelen herkesin hijyen rutininde yapması iyi bir şeydir. Doğru şekilde yapılıyorsa zarar veremez."