Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yaşayan çiftlik sahibi yaşlı çift, besledikleri koçun saldırısı sonucu hayatını kaybederken, çocukları yaralandı.

Çiftin koç saldırısında öldüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis, "Personelimiz de olay yerine vardıklarında koçun saldırısına uğradı. Yapılan risk değerlendirmesinin ardından koç vurularak öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Komşuları da polisin koçu vurduğuna şahit olduklarını kaydederek, yaşlı çiftin ölümüne neden olan koçun beklenmedik şekilde agresifleştiğine dikkati çekti.

Kanadalı aileye, Küba'da ölen babalarının yerine yanlış cenaze teslim edildi

Kanada'nın Quebec eyaletinde bir aileye, Küba'da tatildeyken ölen babaları yerine başka bir kişinin cenazesi teslim edildi.

Miriam Jarjour, babası Faraj Allah Jarjour'un 22 Mart'ta Küba'da tatil yaparken hayatını kaybettiğini belirterek, geçen hafta Küba'dan babasına ait olduğu iddia edilen bir cenazeyi teslim aldıklarını aktardı. Jarjour, "Cenaze babamdan 20 yaş genç bir Rus'a aitti." dedi.

Şu ana kadar babasının cenazesiyle ilgili yetkililerden bir cevap alamadıklarını söyleyen Jarjour, Kanada Konsolosluğunun talimatı doğrultusunda cenazenin getirilmesi için 7 bin 300 dolar ödediğini belirterek, "Nerede benim babam?" ifadesini kullandı.

Tokyo'da çalınan 10 milyon yenlik saf altın çay kasesi ikinci el dükkanında bulundu

Nihombaşi bölgesindeki ünlü Takashimaya alışveriş merkezinden 10 milyon yen (65 bin dolar) değerindeki saf altın çay kasesi çalındı.

Promosyon ürünleri sergisinden çalınan çay kasesi, Koto bölgesindeki ikinci el dükkanında ele geçirildi.

Hırsızlık şüphesiyle tutuklanan 32 yaşındaki Horie Masaru'nun, çay kasesini ikinci el dükkanına satmaktan 1,8 milyon yen (11 bin 700 dolar) kazandığı kaydedildi.

Şüpheli Horie'nin, polis sorgusunda, kaseyi önce çay içmek için kullanabileceğini düşündüğünü ancak "satmanın daha iyi olacağına" karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Ölü bir kişiyi bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı

Sosyal medyada yayılan videoda, Brezilya'da bir kadının, amcası olduğunu iddia ettiği "ölü" kişiyi bankaya getirerek yaklaşık 3 bin dolarlık kredi çekmeye çalıştığı görüldü.

Yerel medyadaki haberlerde, tekerlekli sandalyede oturan ve önündeki kağıda kadın tarafından imza attırılmaya çalışan adamın "tepkisiz" olduğunu gören banka çalışanlarının ambulans çağırdığı ifade edildi.

Ambulanstaki sağlık yetkililerinin adamın neredeyse birkaç saattir ölü olduğunu belirlemesi üzere kadın gözaltına alındı.

Polis yetkililerinden Fabio Luiz Souza, "22 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım." ifadelerini kullandı.

101 yaşındaki kadın uçuşa "bebek" olarak kaydedildi

ABD'de 101 yaşındaki bir kadın, hava yolu şirketinin sistemindeki sorun nedeniyle uçuşa 2 yaşında bebek olarak kaydedildi.

Soyadını paylaşmak istemeyen 101 yaşındaki emekli hemşire Patricia, Michingan'a yaptığı aile ziyareti sırasında uçak bileti bebek olarak kesildiği için sorun yaşadığını belirtti.

Patricia, Amerikan Havayolları yazılımının doğum yılı 1922'yi "çok eski" olduğu için tanımlayamadığını ve doğum yılını 2022 olarak algıladığını anlattı.

Aynı durumu iki kez yaşadığını ifade eden Patricia, "Bebek olduğum ve kucakta taşınmam beklendiği için havalimanında tekerlekli sandalye bulamadım." diye konuştu.