TRT'den yapılan açıklamaya göre, geniş içerik yelpazesiyle her yaşa ve her beğeniye yönelik içerikler hazırlayarak, 3,5 milyon aboneyi aşan tabii'nin "Ramazan Özel" içeriklerine de izleyiciler iftardan sahura, günün her anında ulaşılabilecek.

Abdülkadir Geylani'nin uzun süren inzivasının ardından Bağdat'a dönüşünü, şehrin karmaşık durumunu, iktidar tarafında yaşanan beklenmedik gelişmeleri ele alan "Hay Sultan" dizisinin ikinci sezonu seçki kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Kült filmler "Çağrı" ve "Çöl Aslanı" tabii'de

Dünyaca ünlü yönetmen Mustafa Akkad imzalı, İslamiyet'in doğuşunu anlatan ve 40 yılı aşkın süredir büyük bir ilgiyle izlenen "Çağrı (The Message/Er-Risale), ramazan boyunca tabii'de olacak.

Usta yönetmenin Libya halkının Ömer Muhtar önderliğinde işgalci İtalyanlar karşısındaki mücadelesini anlatan filmi "Çöl Aslanı" da dijital platformda izlenebilecek.

İkinci sezonu 15 Mart'ta tabii'ye eklenecek eğlenceli sitcom "Eyvah Ramazan Bey", Mevlana'nın hayatından kesitler sunan "Mevlana Celaleddin-i Rumi", 500 yıllık bir mutfak geleneğini anlatan "İskilip Ramazan Keşkeği" gibi tabii orijinal yapımları da seçkide yer alacak.

TRT'nin ramazan ayı ile özdeşleşen içerikleri de "Ramazan Özel" seçkisinde yer alacak

Ünlü mutasavvıf ve şairin hayatını konu edinen "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu", Yunus'un hikayesini anlatan "Yunus Emre", Ahmed Yesevi'nin hayatından ilham alan "Mavera" ile "Ramazan Güzeldir", "Zeyrek ile Çeyrek", "Kuşlarla Yolculuk", "Yamak Ahmet", "Bir Gönül Perdesi" gibi yapımlar da ay boyunca beğeniye sunulacak.

Bunun yanında "Müslüman Gibi Yaşamak" ve "Kudüs'ün Işıkları" belgeselleri, "Mahya", "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", "Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif", "Mesnevi'den Hikayeler", "İyilik Hikayeleri", "Gönül Bahçesi" ve "Sarayın Lezzetleri" gibi programlar da bu özel ibadet ayının ruhunu daha iyi anlamaya yardımcı olacak.

Düşünür, matematikçi ve tıp bilgini İbn-i Sina'nın ilim peşinde koşmakla geçen çocukluk günlerini anlatan tabii orijinal yapımı "Küçük Dahi İbn-i Sina" minik izleyicilerle buluşacak.

Ayrıca, seçkide yer alan "Ramazan Tayfa", "Ramazan Davulcusu ve Köpeği", "Ramazan Güncesi", "Pırıl: Ramazan", "Yedi Kıtadan İyilik Habercileri", "Hay Hak Ramazan Özel", "Sevimli Sabahlar Ramazan Özel", "Heybetli Tiyatro Ramazan Özel", "Meraklı Hafiye Özel" ve "Cümbür Cemaat Kamptayız Ramazan Özel" gibi ramazan adet ve geleneklerini eğlendirerek öğreten yapımlar da çocukların ve gençlerin beğenisine sunulacak.