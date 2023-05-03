HABER: DİNÇER KARACALAR

Sektörde Gelecek Vadeden Genç Yetenekler ‘ENHANCER Oyun Hackathonu’nda Buluştu…

Genç yetenekler, dünyada 200 milyar dolarlık hacme sahip olan oyun sektörü için bir araya geldi. 3 gün süren “ENHANCER Oyun Hackathonu”; mentorluk desteği, oyun sektörünün önde gelen isimleri ile bir araya gelme ve toplamda 15 bin Avro değerinde hediye çekleri kazanma imkânıyla 150’den fazla genci bir araya getirdi.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen ENHANCER Projesi; yaratıcı ve yenilikçi oyunlar tasarlama ile oyun etrafında iş ve sosyal ağlar kurmaya ilgi duyan Türk ve Suriyeli gençleri buluşturdu. 3 gün süren etkinlik boyunca farklı alanlarda interaktif atölye çalışmaları ile bir araya gelen katılımcılar, 37 ayrı takımla 48 saat içinde ortaya koydukları oyun projelerini jüri değerlendirmesine sunarak finale gitti.

Oyun firmalarının da katılım sağladığı etkinlikte; Abdul Laham, Berk Yüksel, Burak Parlak, Cansu Polat, Deniz Karcı Korfalı, Ertuğrul Süngü, Furkan Kaan Topkara, Güven Çatak, Merve Kara, Oytun Kal, Onur Kalkan, Serra Güzeller ve Tuna Pamir’den oluşan 13 kişilik jüri, 9 takımın başarı, 5 takımın ise mansiyon ödülü almasına karar verdi.

Yenilik ve girişimcilik teması ile gerçekleştirilen ‘ENHANCER Oyun Hackathonu” kapsamında başarı ve mansiyon ödülü alan takımlar;

· En İyi PC Oyun Deneyimi: 1500 Euro - ‘half-geek pirates’ ekibi Abdullah Enes Güleş, Ahmet Emir Çimen, Muhammed Ali Açıkgöz, Muhammet Kerem Can,

· En İyi Mobil Oyun Deneyimi: 1500 Euro - ‘ashina’ ekibi Enes Börekci, Kayra Nasırlıoğlu, Necati Mert Sade, Uras Günenç,

· En İyi Oynanış ve Mekanikler: 1500 Euro ‘idle loop’ ekibi Ali İkbal Önal, Bayram Enes Baybağan, Enes Giray Özer, Taha Ege Aydın

· En İyi 3B Görsel Tasarım: 1500 Euro - ‘usos’ ekibi Abdulkadir Mardinli, Faruk Alahdab, Mosaab Taljo

· En İyi 2B Görsel Tasarım: 1500 Euro - ‘freud’ ekibi Can Yılar, Emirhan Çatalbaş, Maya Alarashi, Shaza Demir

· En İyi Müzik ve Ses Efekti: 1500 Euro - ‘freud’ ekibi Barış Elcik, Berkay Eligül, Burak Şahin, Serkan YILMAZ, Yaren Karasar

· En İyi Oyun Hikayesi: 1500 Euro - ‘matrakçılar’ ekibi Merve Nur Sağlık, Mustafa Sinan Çorak, Osman Çaputcu, Özge Yakar,

· En İyi Level Design 1500: Euro – ‘limonit’ ekibi Berke Erdem, Göktuğ Tarım, Mustafa Görez, Saffan Seyyidoğlu

· En İyi Tema Kullanımı: 500 Euro - ‘team karma’ ekibi Aleyna Çatak, Arda Yılmaz, Emir Sarı, Emir Han Ünal, Fatih Altun,

Mansiyon Ödülleri

· Mansiyon: ‘panomix’ ekibi Huseyin Abdulhanan, Taha Mardinli, Ziyad Alshasho,

· Mansiyon: ‘haydaaa’ ekibi Kaan Altay, Rama Barbaros, Lama Khalifa,

· Mansiyon: ‘duality’ ekibi Berkin Cemal Paker, Doruk Şaşmaz, Emre Çelikler, Jülide İsa, Lal Koyuncu,

· Mansiyon: ‘harushim’ ekibi Esra Selin Karakoç, Şevval Naz Topal, Yiğit Ömer Kayhan

· Mansiyon: ‘susam’ ekibi Ali Emir Çiftçi, Ayşe Sare Onur, Muhammet Emin Aydın, Sena Onur, Serhat Uğurcan Akman