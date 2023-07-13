TBMM AA- Dijital Mecralar Komisyonu, "Türkiye'nin Dijital Dönüşümü" gündemiyle AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Komisyonun kurulmasının ardından ilk olarak Whatsapp'ın "sözleşme dayatması" ile karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Yayman, buna karşı komisyonda iktidarıyla muhalefetiyle yan yana geldiklerini ve birlik olduklarını söyledi.

Daha sonra sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açması konusunda önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Yayman, çok sayıda temsilci dinlediklerini kaydetti.

Ulusaşırı şirketlerin yasama ve yargıyı baskı altına almak istediğini hep beraber gördüklerini belirten Yayman,"Uluslararası dijital ağlar, demokrasileri rehin almak istemektedirler. Kendilerini yasama ve yargı erkinin üzerinde görerek, sosyal medya mahkemesi kurmak suretiyle farklı bir tavır içerisine girmişlerdir." ifadesini kullandı.

Kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, TBMM'den geçtiğini hatırlatan Yayman, "Yasanın çıkmasıyla birlikte, seçimlerde dezenformasyon paylaşımlarında azalma olduğunu belirtmek isterim. Bu aslında bizim doğu bir iş yaptığımızın kanıtı oldu." diye konuştu.

"Dijital okuryazarlık farkındalığı yaratmalıyız"

Hüseyin Yayman, çocukların sosyal ağları bilinçli kullanmasının önemini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte dijital okuryazarlık konusunda farkındalık yaratmaları gerektiğini dile getirdi. Vatandaşların sosyal medyada geçirdikleri sürelerin bir araştırmaya göre günde 8 saat, bir araştırmaya göre ise günde 10 saat olduğuna dikkati çeken Yayman, ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya olduklarını, bu verilerin gösterdiğini belirtti.

Sosyal medya fenomenleri de dinlenecek

Bir önceki dönemde tüm sosyal ağların komisyona gelip bilgilendirme yaptığını, ancak Twitter'dan temsilci gelmediğini ifade eden Yayman, "Tüm ağlar geldi ama Twitter gelmedi. Sanırım onlar kendilerini kainatın üzerinde görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Birkaç defa planlama yaptıklarını, uçak biletini almalarına rağmen toplantıya gelinmediğini anlatan Yayman, yeni dönemde ilk gündemlerinden birisinin, Twitter'ın komisyona gelip bilgilendirme yapması olduğunu aktardı.

Yayman, yeni dönemde sosyal medya fenomenlerini de dinleyeceklerini açıkladı.

Akademisyenlere dijital teşvik önerisi

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, komisyona çok büyük işler düştüğünü vurguladı.

Komisyonun, akademisyenleri dijital mecralar konusunda yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Çam, dijital kalkınmada Türkiye'nin bir plan ve programının olması gerektiğinin altını çizdi. Çam, "Dünyadaki payın ne kadarını almak istiyoruz, Türkiye'nin kendini konumlandırdığı nokta ne olacak? Bence bu konuda komisyonumuzun da bir katkısının olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Dijital öfkenin de yoğunlaştığına işaret eden Çam, bunun sosyolojisinin, derinlemesine incelenmesini istedi.

"Yapay zeka için eylem planı hazırlayacak alt komisyon kurulmalı"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise son 10 yılda Türkiye'den ciddi bir beyin göçü olduğunu söyleyerek, nitelikli gençlerin Türkiye'de kalma hayallerinin gittikçe azaldığına dikkati çekti. Öztürk, "Komisyon olarak ortaya çıkaracağımız dijital eylem planıyla, yapacağımız çalışmalarla gençlerimizi Türkiye'de tutacak meslek dallarının geliştirilmesi kanaatindeyim." dedi.

CHP'li Öztürk, 2025 yılında 3,7 trilyon dolar olarak öngörülen dijital ekonomiden, Türkiye'nin aldığı payın on binde 8,5 olduğunu kaydetti.

Hasan Öztürk, 2030 yılında bazı mesleklerin yüzde 19'nun yapay zekadan etkileneceğini ve bu meslek sahiplerinin yüzde 50'sinin işsiz kalma ihtimali olduğunu aktararak, "TBMM'de ülkemiz ve gençlerimizi buna hazırlamakla ilgili bir dijital eylem planı hazırlayacak alt komisyon oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da, dijital sektöre destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Dijitalleşmeyi ve içerik geliştirmeyi desteklemenin önemini dile getiren Uysal, paydaşların bu konuda işbirliği yapması talebinde bulundu.