Xerox, Epson, Efi, Kongsberg global markalarını ve kendi markası Sutec’i temsil eden Lidya Grup, global yeni bir markayı şirket bünyesine kattı. Lidya Grup, geçtiğimiz günlerde yapılan iş birliği ile dijital sonlandırmaya yönelik dünyada pazar liderlerin arasında bulunan Japon Duplo markasının Türkiye yetkili distribütörü oldu. Dijital sonlandırmada farklı segmentlere hitap eden Duplo markasının; dijital kesim makineleri, kırım katlama tel dikiş makineleri, şekilli kesim yapabilen konveyörlü makineleri, cilt makineleri, lak makineleri gibi geniş ürün yelpazesi bulunuyor.

Temsil ettiği markalar, bilgi birikimi, tecrübesi, organizasyon yapısı ve finansal gücü ile Türkiye’de lider ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinin sayılı birkaç firmasından birisi olan Lidya Grup, İstanbul, İzmir, İzmit, Antalya, Konya’daki kendi ofislerinden ve bayileri aracılığıyla Türkiye genelindeki tüm lokasyonlarda Duplo markasını müşterilerinin hizmetine sunuyor. Genel merkezi Japonya’da, Avrupa merkezi İngiltere’de olan Duplo, ülkemizde dijital baskı merkezleri ve matbaaların yakından tanıdığı bir marka ve markanın Lidya Grup ile iş birliği yapmasının ardından yoğun ilgi bekleniyor.

Özellikle, Duplo’nun Türkiye pazarına yeni giren DuSense modeline yüksek talep gerçekleşecek. DuSense dijital baskı makinesinin, herhangi bir kalıp vs kullanılmadan geleneksel baskı kalitesinde lak kabartma baskısı yapması, pazarda heyecan yaratıyor. Az tirajlı veya her sayfada değişkenlik gösteren işlerde lak kabartma yapan DuSense, Avrupa’da ve dünyada kendi segmentinde pazar lideri koltuğunda oturuyor.

Geniş ürün yelpazesine sahip olan Duplo, sektöre değer katmayı sürdürüyor

Duplo Türkiye’nin yetkili distribütörü olduklarını ifade eden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“Japon markası Duplo’nun Türkiye yetkili distribütörü olmaktan Lidya Grup ailesi olarak büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Geniş ürün yelpazesine sahip olan Duplo, dijital baskı sektörüne kesimden lak atmaya, katlamadan ciltleye kadar geniş bir alanda değer katmayı sürdürüyor. Dijital sonlandırmada farklı segmentlere hitap eden Japon markasının ailemize katılmasıyla, sektörde uçtan uca çözümler ve hizmetler sunuyoruz. 20 yılı aşkın süredir edindiğimiz bilgi birikimimize, deneyimimize, operasyonel kaynaklarımıza, temsil ettiğimiz markalara ve finansal gücümüze, Duplo dijital sonlandırma teknolojisini de ekleyerek ülkemizde ve dünyadaki konumumuzu daha da güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Dijital Deneyim Üssü’nde, Duplo markasının demoları yapılıyor

Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nde dijital baskı makinelerindeki son teknolojileri tanıtmaya devam ettiklerini anlatan Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları kaydetti: “Teknoloji sürekli gelişiyor ve değişiyor. Bir yatırım yaptıktan sonra, 5- 10 sene aynı yatırımı devam ettirmek günümüzde mümkün değildir. Teknolojiyi yakından takip ederek, işimizi geliştirmek zorundayız. Teknolojideki gelişmeleri firmasına uyarlayanlar, işletim maliyeti, ürün ve hizmet kalitesi, üretim kapasitesinde artış ve verimlilik gibi birçok alanda rakiplerine göre farklılaşıyorlar ve rekabette öne geçiyorlar. Lidya Grup ürün ailemize katılan Japon Duplo markasının farklı segmentlerde geniş ürün yelpazesi mevcut. Hem konvansiyonel, hem dijital baskı sonrasına hitap ettiği için baskı sektöründe hemen hemen her kullanıcıya hitap edebilecek bir ürün ailesi bulunuyor. Lidya olarak müşterilerimize, Başakşehir’deki Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’müzde Duplo’nun farklı modelleri deneyimleme, demo yapma ve kendi materyalleri ile makinelerin performanslarını görme imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda, Duplo markasının yurtdışındaki eğitmenleri tarafından, ülkemiz genelinde hizmet verecek olan ekiplerimize teknik eğitimler verildi. Markaya teknik servis hizmeti verecek teknisyen ekibimiz sertifikalarını aldılar. İş birliğimizin ardından Duplo markası pazara hızlı bir giriş yaptı ve sektörün yıldızı parlayan markalarından birisi olmaya devam edecektir.” diye konuştu.