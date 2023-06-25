İSTANBUL- Prime Video tarafından yapılan bir açıklamayla Citadel ajanlar evreninin bir sonraki devam dizisinin adının Citadel: Diana olduğu duyuruldu ve dizinin ana karakteri olan Matilda De Angelis’in (The Undoing) görselleri paylaşıldı.

Başrollerini Richard Madden ve Priyanka Chopra Jonas’ın paylaştığı Citadel dizisinin birinci sezon finali Prime Video’da yayınlandı. Spyverse denilen küresel casusluk serisinin ilk dizisinin birinci sezonu nefes kesen bir finalle bitti. Dizinin final bölümünde Citadel ajanları, teşkilatı rakip oluşum Manticore’un ellerinde yerle bir eden köstebeğin kim olduğunu ortaya çıkarırken şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. İhanetlerin açığa çıkarıldığı ve bazı soruların cevap bulduğu finalin etkileri Spyverse serisi boyunca hissedilecek. Final bölümünün sonunda gösterilen Citadel: Diana adlı yeni diziden bir kesit, Citadel Spyverse evreninin nasıl genişleyeceğine heyecan verici bir bakış sunuyor.

İtalya’da geliştirilen ve çekilen Citadel: Diana dizisinin prodüksiyonu bu yılın başında tamamlandı. ITV Studios bünyesindeki yapım şirketi Cattleya (ZeroZeroZero) ile yönetici prodüktör Gina Gardini’nin liderlik ettiği dizide Riccardo Tozzi, Marco Chimenz ve Giovanni Stabilini yönetici prodüktör, Emanuele Savoini ise eş yönetici prodüktör olarak görev alıyor. AGBO adına Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes ve David Weil (Hunters) ile birlikte Midnight Radio hem Citadel: Diana dizisinin hem Citadel evrenindeki tüm dizilerin yönetici prodüktörlüğünü üstleniyor.

HABER: MERVE ELÇİ