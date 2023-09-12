Ankara

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, adayların 18 Eylül 2022 tarihli KPSS'de, KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 10 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular, 12-22 Eylül'de e-Devlet'te "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesi "www.dhmi.gov.tr"den duyurulacak.

İstihdam edilecek asistan ve stajyer hava trafik kontrolörlerinin görev yapacakları havalimanlarının listesi de ilanda yer aldı.

AA