”Son zamanlarda devletimize yönelik her türlü saldırının arttığını,jeopolitik stratejilerimizin sekteye uğratılmasına ve bekamıza yönelik alçak girişimlerin olduğununu açıkça görüyoruz.Ancak geçmişte nerdeysek yine ordayız.Devletimizin ve milletimizin yanındayız.Bizler yabancı yatırımcıların ülkemize doğrudan yatırımlarını yapması noktasında önemli olumlu geçen görüşmeler gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde ekonomimizde çok güzel gelişmeler yaşanacak.Emeklilerimizin,gençlerimizin refahını hakettikleri seviyeye getireceğiz .”