Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun açılışına katılan Karadağlı, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, devlet tiyatrolarının 13 yerleşik ve 12 turneyle her yaştan milyonlarca seyirciyle buluştuğunu belirtti.

Kayseri'de artık ev sahibi olduklarını vurgulayan Karadağlı, "12 Haziran 1949'da kurulan devlet tiyatroları Cumhuriyetimizin 100. yılında kuruluş hedeflerine artık çok yakın. Sanat alanında değişen ve gelişmekte olan evrensel hedefi görebilen ve bu hedefi Türk tiyatrosunun yerli ve milli birikimiyle harmanlayarak yenilikçi, çoğulcu, modern, cesur, hızlı üretebilen ve barışçıl bir anlayışla sizlere 'merhaba' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadağlı, Kayseri'de tiyatro severlerin katkısıyla kentin sanatsal ve kültürel yaşamına katkı vereceklerini kaydetti.

Tiyatronun, uluslararası bir ticaret ve imalat merkezi haline gelmiş Kayseri'nin geleceğe uzanan yolculuğunda önemli katkılar sunacağını ifade eden Karadağlı, "Cumhuriyet'in taçlandırdığı hürriyet ve medeniyet meşalesini Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun yerleşik sahnesinde elimizden düşürmeyeceğiz. Ne mutlu bize ki Kayseri'deyiz. Ne mutlu ki Kayseri'de artık yerleşim kadrosu ve sahnesiyle Kayseri Devlet Tiyatrosu var." diye konuştu.

Açılış programına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üniversite rektörleri ve davetliler katıldı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Willliam Shakespeare'ın "Bahar Noktası" oyunu ile perdelerini açtı.