Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın sorunlarını anlattı.

Kahramanmaraş'ın, 6 Şubat'taki depremden çok büyük bir yara aldığını vurgulayan Karatutlu, bölgede barınma, sağlık ve eğitim sorunlarının devam ettiğini belirtti.

"Yerel idarecilerle merkezi yönetim arasında koordinasyonsuzluk olduğunu" savunan Karatutlu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta orta hasarlı binaların geleceğiyle ilgili kaos devam ediyor. Vatandaşların bu binaların güçlendirilmesiyle ilgili belediyelere yaptığı başvurular savsaklanıyor ve hiçbir işlem yapılmıyor. Yaklaşan kış nedeniyle mağduriyetler daha da artacaktır. Hasarlı binalarla ilgili vatandaşların itirazları idari mahkemelerce çok fazla dikkate alınmamakta, yürütmeyi durdurma talepleri uzun süreye yayılmaktadır. Bu süreci beklemeyen mülkü idareler de adeta yangından mal kaçırırcasına vatandaşın binasını nasıl yıkacağının peşine düşmektedir."

TOKİ aracılığıyla yapılan inşaatların devam ettiğini dile getiren Karatutlu, ancak yerli müteahhit ve mühendislerin inşaat taleplerinin "ilgili kurumlarca reddedildiğini" ifade etti.

Karatutlu, "Bölgede binlerce müteahhit ve mühendis mağdur oluyor. Devlet kendi resmi binalarını yapıyorsa, TOKİ'ye izin veriyorsa, sivil vatandaşlara da bu izinler verilmeli." dedi.

İrfan Karatutlu, yurt problemi nedeniyle iki devlet üniversitesinde bu yıl da eğitimin online verileceğini; bazı beldelerde anaokulu, ortaokul ve lise öğrencilerinin aynı binada eğitim görmek zorunda kaldığını, depo ve odunlukların sınıf olarak kullanıldığını dile getirdi.

AA