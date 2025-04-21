Bisiklet dünyasının merakla beklediği 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı! 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek yarış, Antalya'dan İzmir'e uzanan 8 etap boyunca bisiklet tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Dünyanın dört bir yanından 23 ülkeden 161 bisikletçi, 13 ülke ve 23 takımın katılımıyla gerçekleşecek TUR 2025, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ProSeries kategorisinde Türkiye'nin en prestijli yol bisikleti yarışı olma özelliğini taşıyor.

8 Günde, 8 Etapta 1.153 km, 15.898 metre tırmanış!

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

8 gün, 8 etap boyunca sürecek yarışta bisikletçiler; toplam 1.153 kilometre pedal çevirerek 4 il, 33 ilçe ile 75 köy, mahalle ve beldeden geçecek.

Dev organizasyon boyunca 16 tarihi ve coğrafi değerin eşliğinde yarışacak sporcular, 17 sprint, 17 tırmanış ve 8 Türkiye Güzellikleri prim kapısında puan almak için kıyasıya mücadele verecek. TUR 2025'in en zorlu parkuru ise 30 Nisan'daki Kraliçe Etabı olacak. Marmaris'ten Akyaka Kıran'a uzanan 115,4 kilometrelik etap, son 9 km'de %10 ortalama eğim ile deniz seviyesinden 908 metreye uzanan zorlu tırmanışıyla yarışın kaderini belirleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Dev Bir Organizasyon Gücü

TUR 2025, yalnızca yarış heyecanıyla değil, aynı zamanda dev bir organizasyon başarısıyla da dikkat çekecek. Takım araçları, motorize polisler, güvenlik motosikletleri, hakem araçları, teknik destek ekipleri, ambulanslar, motorize 112 sağlık ekipleri ve medya araçları başta olmak üzere 250'den fazla araçtan oluşan yarış konvoyu ve helikopterler, yarış boyunca bisikletçilere eşlik edecek.

TUR süresince her etapta 52 motosikletli güvenlik ekibi ve 240 güvenlik personeli görev yapacak. Organizasyon boyunca toplam 16 bin polis ve jandarma sahada olacak. Takım, medya, hakemler, VIP konuklar, organizasyon ve parkur ekipleri, gönüllüler ve sağlık ekipleri olmak üzere 1.200'e yakın kişi etkinlikte görev alacak. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, 200'e yakın basın mensubu yerinden takip edecek.

Yarış süresince;

· 336 takım ekibi,

· 595 kişilik organizasyon ekibi,

16 Türk Hakem

3 UCI Hakem

· 90 kişilik yayın ekibi,

· 25 kişilik sosyal medya ekibi,

· 200 medya mensubu etapları yerinde takip edecek,

5 doktor,

20 ATT paramedik,

4 motorize, 31 kişilik sağlık ekibi

4 Ani Müdahele Sağlık Ekibi

7 Start/Finiş Noktası Ambulans

3 Peloton Ambulans

9 112 Ambulans Ekibi

9.775 geceleme

45 Otel'de konaklama

116 binek Araç

· 300 araç,

· 50 büyük minibüs,

· 32 panelvan,

· 23 kamyon,

· 6 tır,

· 52 motosikletli güvenlik,

· 240 güvenlik personeli,

· 1.200'e yakın görevli,

3 Vinç

5 Jeneratör

1 Uçak

2 Helikopter

1 Neutral Servıce Motor

3 Neutral Servıce Araç

3 Motorize Hakem

132 Şoför

2.950 Ekibin Kat Ettiği km

Her Etapta: 730 polis memuru 240 traflk ekibi 300 noktada 450 jandarma 20 motorize polis ekibi 30 güvenlik motoru 10 ambulans 8 motorize ambulas



· Sağlık ekibi: 5 doktor, 20 ATT paramedik, 4 motorize ekip ve toplam 31 kişilik profesyonel kadrosu ile yarışın her anında hazır bulunacak.

· Yarış boyunca 2 helikopter, 1 uçak, 5 motosikletli kamera ve mobil sahne, ofis ve LED tırlarıyla donatılmış dev bir lojistik altyapı görev yapacak.

Dünya Ekranlarında Tur Heyecanı

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarında 8 gün boyunca 2 saat canlı yayınlanacak. Ayrıca 190 ülkede, 13 farklı dilde, 31 uluslararası kanalda milyonlarca izleyiciyle buluşacak. Yarış, Tour of Türkiye YouTube hesabından ve resmi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek.

Tur 2025'te Lider Formalar:

· Turkuaz Forma: Genel Klasman Lideri (Spor Toto)

· Yeşil Forma: En İyi Sprinter (Broster Bisiklet)

· Kırmızı Forma: Dağların Kralı (Türk Hava Yolları)

· Beyaz Forma: Türkiye Güzellikleri Primi (TGA)

Para Ödülü

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda takımlar ve sporcular için toplam 90.000 Euro para ödülü dağıtılacak. Genel klasman birincisi, etap galipleri, sprint ve tırmanış primi liderleri ile Türkiye Güzellikleri özel primi kazananları ödüllendirilecek. Genel Klasman şampiyonu 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kupası'nın da sahibi olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ana Sponsoru Türk Hava Yolları şampiyonlara Mil hediye edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kupa Hikayesi

Bisiklet sporu, sadece bir fiziksel aktivite değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir yolculuktur. Yarışın zorluklarına karşı mücadele etmek, her pedalla bir adım daha yaklaşmak ve sonunda galibiyete ulaşmak, sporculara büyük bir memnuniyet ve başarı hissi verir. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kupası, bisiklet sporunun yüce duygularını sembolize eder. Bu muhteşem kupanın her bir köşesi, insanın kalbine dokunan merhametin, sevginin, sabrın, dürüstlüğün, yardımlaşmanın, bağlılığın, cömertliğin ve şükranın sembolüdür.

Türk Hava Yolları'ndan Şampiyonlara Mil Hediyesi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ana Sponsoru Türk Hava Yolları her yıl olduğu gibi şampiyonlara Mil hediye edecek. 8 etap birincisine 150.000 mil, TUR sonunda Genel Klasman liderine 800.000 mil hediye edilecek. 60.yılda da gelenek bozulmayacak ve sporcular için Mil hediyesi etap zaferi kazanmak için ekstra motivasyon olacak.

Büyük Çekişme Bekleniyor

Geçmiş yıllarda saniyelik farklarla belirlenen şampiyonluklar, bu yıl da heyecanın dorukta olacağının habercisi. 2024'ün şampiyonu "Profesör" lakaplı Frank Van den Broek'in unvanını koruyup koruyamayacağı merakla bekleniyor. Peloton'un müthiş çekişmelere ve heyecan dolu anlara sahne olması bekleniyor.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyiciler, bu dev organizasyonda bisikletin, doğanın ve dostluğun gücüne bir kez daha tanıklık edecek.