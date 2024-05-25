Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen organizasyonun üçüncülük maçında yarın Olympiakos ile karşılaşacak sarı-lacivertli ekip, son antrenmanını karşılaşmanın yapılacağı Uber Arena'da gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, takım olarak sezon başında koydukları ana hedeflerden birisinin Dörtlü Final'de yer almak olduğunu ve 5 yıl sonra bunu gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in, Avrupa'nın en iyi 4 takımının gelebildiği bir organizasyon olduğunu dile getiren Yannier, "Her sene buralarda olabilmek önemli. Buraya geldikten sonra kupayı kazanmak istiyorduk. Dün bizim takımımızın normalinde olan bir maç oynayamadık. Biraz standardımıza yaklaşsak çok farklı bir maç olabilirdi. Bunun farklı farklı sebepleri olabilir ama geride kaldı. Yarınki maça bakacağız. Kaybeden iki takımın üçüncülük maçına konsantre olması kolay değil. Ama Avrupa Ligi'nde bir maçımız kaldı. Yarın bu maçı kazanarak bitirmek bizim için önemli olacak. Sonrasında dönüp Basketbol Süper Ligi'nde play-off serimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un, Zeljko Obradovic'in ardından takıma Dörtlü Final oynattığının altını çizen Derya Yannier, şöyle devam etti:

"Zeljko Obradovic bu kulüp için, hatta Avrupa basketbolu için çok önemli bir figür. Bazı sürdürülen başarılar alışkanlık haline geliyor ve bu durumu insanlar çok basit bir şeymiş gibi algılayabiliyor. Kendisinin zamanında üst üste kalınan Dörtlü Finaller, oynanan finaller ve kazanılan şampiyonluk çok değerli başarılardı. Buralara gelmek kolay değil. Her sene sadece 4 takım bunu yapabiliyor. Tekrar burada olabilmek önemli bir adım. Sezon ortasında başantrenör değişikliğiyle bunu başarabilmek de çok görülen bir şey değil."

Litvanyalı başantrenörle uzun soluklu planlama yaptıklarını dile getiren Yannier, şunları söyledi:

"Hem oyunculara hem Sarunas Jasikevicius'a hem de teknik ekibe ciddi kredi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Jasikevicius, bizim hem bu seneyi hem de önümüzdeki yılları planlamak açısından değer verdiğimiz bir hamleydi. Geldiğinden bu yana, bir yandan bu seneden en iyi verimi almaya çalışıyoruz, diğer yandan geleceği planlamaya çalışıyoruz. Dörtlü Final'e geldik, daha iyisi olsun isterdik. Ancak Sarunas'ın geldiği ilk senesinde, sezon ortasında takımı devralmasının ardından Dörtlü Final'de yer aldık. Bundan sonrasını bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki seneleri planlıyoruz. Her türlü çalışmaları bir araya getiriyoruz. Sarunas'la doğru basketbol zihniyeti ve doğru yapılanmayla üzerine koyarak gideceğimizi düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz önümüzdeki sene yeniden bu platformda olmak, sonrasında da daha fazlasını yapıp kupayı tekrar nasıl müzemize getiririz, bunun çalışmalarını yapmak."