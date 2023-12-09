Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi mücadelede, Beşiktaş'a konuk oldu.

İlk yarı

Karşılaşmanın 5. dakikasında, maçtaki ilk tehlikeli atağı Beşiktaş gerçekleştirdi. Sol kanatta topla buluşan Rebic, Osayi-Samuel'den sıyrılıp kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gedson Fernandes meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı yolladı.

8. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası içinde müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Tecrübeli golcü yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 0-1.

21. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Djiku'nun geri pası vermek istediği sırada topu kapan Cenk Tosun, sağdan ceza sahasına girip Samet Akaydin'i çalımladı ancak yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Chamberlain, meşin yuvarlağı sağ köşeye göndererek skoru eşitledi: 1-1.

37. dakikada Onur Bulut'un savunmadan uzaklaştırmak istediği top Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşu, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+7. dakikada Szymanski'nin pasında sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Mert Günok bu pozisyonda gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

46. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada boşta kalan topa penaltı noktası üzerinden Fred vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

60. dakikada ceza sahası içinde Bailly'nin Szymanski'ye yaptığı hareket sonrasında VAR uyarısının ardından hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu yeniden izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Crespo, İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu sağdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak Mert Günok topu kornere tokatladı.

70. dakikada sağdan kazanılan korner atışını İrfan Can Kahveci kullandı. Ceza sahası içinde yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda müsait pozisyondaki Tadic topu ıska geçti, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dzeko, kale sahasına hareketlenen Szymanski'ye yerden gönderdi. Bu futbolcu kayarak vurmak istedi ancak meşin yuvarlağı ıska geçti.

75. dakikada Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Szymanski, Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda Tayfur Bingöl'e direkt kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirdi.

90+1. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Szymanski'nin ceza sahası içinde yaptığı ortada Bailly'nin elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada topun başına geçen Tadic'in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi. Dönen topu Fred tamamladı ancak Mert bu pozisyonda da başarılıydı.

90+6. dakikada fark 2'ye çıktı. Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.

Mücadele sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla ligde puanını 40'a yükselten sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'dan devraldı.

7 maç sonra Beşiktaş'ı yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar ile oynadığı son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 7 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

Yenilenen statta ilk galibiyet

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yenilenen stadında ilk kez galip geldi.

Siyah-beyazlıların 11 Nisan 2016 yılında açılışı yapılan yeni stadında bu maça dek 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı.

Fenerbahçe, yeni adıyla Tüpraş Stadı'nda ilk kez ligde galibiyet sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, şu ana dek bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

Ligde ilk deplasman golünü penaltıdan yedi

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda ilk kez kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş derbisi öncesinde ligde sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor deplasmanlarına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu 6 müsabakada da kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe, 24. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in penaltıdan attığı golle bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemiş oldu.

Penaltılar VAR'la geldi

Fenerbahçe, maçta VAR kararı sonucunda 2 penaltı kazandı.

Maçın 60. dakikasında Szymanski, ceza sahası içinde Bailly'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyona devam kararı verince devreye giren VAR, hakemi pozisyonu izlemesi için kenara çağırdı.

Pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti.

Maçta 2. verilen penaltı kararı da aynı şekilde yaşandı. 87. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında top Bailly'nin eline geldi. Önce devam kararı veren Karaoğlan, VAR'ın izleme kararı sonunca 90. dakikada penaltıya hükmetti. 90+2. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Dzeko gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız santrforu Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla gollerine devam etti.

Lige gol yollarında çok etkili bir başlangıç yapan 37 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamamıştı.

Söz konusu maçların ardından geçen hafta Sivasspor filelerini havalandıran Dzeko, Beşiktaş derbisinde de takımını 10. dakikada öne geçiren golü kaydetti.

Edin Dzeko, üst üste 2. maçını da boş geçmezken, ligdeki gol sayısını da 12'ye yükselterek zirveye kuruldu.

Tadic'ten 6. asist

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, takımına skor katkısını sürdürdü.

Gol yollarında takım arkadaşlarına verdiği paslarla ön plana çıkan ve Süper Lig'de bu alanda zirvede yer alan 35 yaşındaki oyuncu, 10. dakikada Dzeko'nun attığı golün pasını vererek ligde 6. asistine ulaştı.

Samet cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli savunma oyuncusu Samet Akaydın, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Müsabaka öncesinde 3 sarı kartı bulunan 29 yaşındaki oyuncu, 21. dakikada gördüğü kartla Konyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Maç "hırçın" geçti

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi oldukça "hırçın" geçti.

Son yıllar en çok kart gösterilen derbilerinden olan karşılaşmada 1'i teknik direktör İsmail Kartal'a olmak üzere toplamda 10 sarı kart kararı verildi.

Hakem Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan ise 5 oyuncuya sarı kart gösterdi.

Öte yandan kartların 4 tanesi Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonunda yaşandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden üzgün ayrıldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe, 10. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 24. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain'in penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı ve maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 63. dakikada penaltıdan attığı yeniden öne geçti: 1-2. Mücadelenin 90+6. dakikasında Sebastian Szymanski sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, derbiden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 40'a çıkardı. Beşinci mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

Fenerbahçe'ye 7 maç sonra yenildi

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 7 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 22 Aralık 2019'da deplasmanda yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

"Kara Kartal"ın bu mağlubiyetle Fenerbahçe karşısındaki 4 yıllık yenilmezlik serisi son buldu.

Hakem Karaoğlan, 3 kez penaltı noktasını gösterdi

Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan, 3 kez penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Karaoğlan, 2 kez Fenerbahçe, bir defa da Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

Bu penaltılardan 2'si golle sonuçlandı. Birinde ise kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Mert Günok, penaltı kurtardı

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Dusan Tadic'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Mert, Tadic'in 90+2. dakikada kullandığı penaltıda sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Deneyimli kaleci, bu pozisyonu takip eden Fred'in çıkardığı şutta da topun ağlara gitmesini önledi.

Bu sezon 2 derbide de mağlup oldu

Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde sahadan puansız ayrıldı.

Deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, sahasında da Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Trabzonspor'a da dış sahada 3-0 mağlup yenilmişti. Siyah-beyazlılar, bu sezon sahasında ilk yenilgisini yaşadı.

Chamberlain, gol sayısını 4'e çıkardı

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla 4. golünü kaydetti.

Chamberlain, 24. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandırdı ve gol sayısını 4'e çıkardı.

İngiliz futbolcu, Galatasaray derbisinin yanı sıra Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü maçlarında da birer kez fileleri havalandırmıştı.

Alex-Oxlade Chamberlain, Mario Gomez'in (2015-2016) ardından siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşayan ilk oyuncu oldu.

Gedson Fernandes ve Umut Meraş sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson Fernandes ile Umut Meraş, ilk yarıda yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle derbiye devam edemedi.

Portekizli oyuncu, 37. dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Gedson Fernandes, sağlık ekiplerinin saha içindeki müdahalesinin ardından oyun alanı dışına çıktı ve yerine 39. dakikada Salih Uçan oyuna girdi.

Siyah-beyazlılarda 45+5. dakikada sakatlık yaşayan Umut Meraş da müsabakaya devam edemedi. Umut'un yerine ikinci yarıda Tayfur Bingöl görev yaptı.

Tayfur Bingöl'ün kırmızı kartı VAR'dan döndü

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün 75. dakikada gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Hakem Atilla Karaoğlan, ceza yayı içinde Szymanski'ye yaptığı faulün ardından Tayfur Bingöl'e direkt kırmızı kart gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Karaoğlan, kırmızı kartı iptal etti ve Tayfur'a sarı kart gösterdi.

Rıza Çalımbay yönetiminde ligde ilk yenilgisini yaşadı

Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçın 2'sini kazanan siyah-beyazlılar, 1'inde berabere kaldı, 1'inden de yenilgiyle ayrıldı.

Derbi sık sık durdu

Derbinin ilk yarısında iki takım oyuncularının yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık durdu.

İkinci yarıda da VAR incelemeleri sebebiyle oyun birkaç kez duraksadı. İlk yarıda 6, ikinci yarıda ise 11 dakika uzatma oynandı.